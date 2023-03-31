MetroPOLL’den üç anket.. Kim önde?

MetroPOLL Araştırma, üç aylık anket yayınladı. (AA)

Ocak, şubat, mart aylarına ilişkin anketler, 26 bölge esas alınarak 28 ilde yapıldı. 13 Ocak-14 Mart tarihleri arasındaki üç anket de ortalama 2 bin 46 kişiyle bilgisayar destekli telefonla görüşülerek düzenlendi.

Katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz” diye sorulan anketin sonuçlarıysa şöyle:

Ocak anketi

Kılıçdaroğlu: Yüzde 43

Erdoğan: Yüzde 45,9

Kararsız: Yüzde 3,8

Protesto: Yüzde 6,1

Cevap yok: Yüzde 1,2

Şubat anketi

Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,4

Erdoğan: Yüzde 42,7

Kararsız: Yüzde 2

Protesto: Yüzde 10,1

Cevap yok: Yüzde 3,6

Mart anketi

Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,6

Erdoğan: Yüzde 42

Kararsız: Yüzde 5,1

Protesto: Yüzde 5,9

Cevap yok: Yüzde 2,4

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart’ta ilan edilmişti. Kılıçdaroğlu, 20 Mart’ta Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşmüş; daha sonra HDP’nin de bileşeni olduğu emek ve özgürlük ittifakı cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği