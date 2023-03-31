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MetroPOLL’den üç anket.. Kim önde?

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MetroPOLL’den üç anket: Kılıçdaroğlu martta atağa kalktı
MetroPOLL’den üç anket.. Kim önde?
MetroPOLL Araştırma, üç aylık anket yayınladı. (AA)

Ocak, şubat, mart aylarına ilişkin anketler, 26 bölge esas alınarak 28 ilde yapıldı. 13 Ocak-14 Mart tarihleri arasındaki üç anket de ortalama 2 bin 46 kişiyle bilgisayar destekli telefonla görüşülerek düzenlendi.

Katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz” diye sorulan anketin sonuçlarıysa şöyle:

Ocak anketi 

  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 43
  • Erdoğan: Yüzde 45,9
  • Kararsız: Yüzde 3,8
  • Protesto: Yüzde 6,1
  • Cevap yok: Yüzde 1,2

Şubat anketi

  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,4
  • Erdoğan: Yüzde 42,7
  • Kararsız: Yüzde 2
  • Protesto: Yüzde 10,1
  • Cevap yok: Yüzde 3,6

Mart anketi

  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,6
  • Erdoğan: Yüzde 42
  • Kararsız: Yüzde 5,1
  • Protesto: Yüzde 5,9
  • Cevap yok: Yüzde 2,4

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart’ta ilan edilmişti. Kılıçdaroğlu, 20 Mart’ta Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşmüş; daha sonra HDP’nin de bileşeni olduğu emek ve özgürlük ittifakı cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.

 

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği

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