MetroPOLL’den üç anket.. Kim önde?

Ocak, şubat, mart aylarına ilişkin anketler, 26 bölge esas alınarak 28 ilde yapıldı. 13 Ocak-14 Mart tarihleri arasındaki üç anket de ortalama 2 bin 46 kişiyle bilgisayar destekli telefonla görüşülerek düzenlendi.
Katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz” diye sorulan anketin sonuçlarıysa şöyle:
Ocak anketi
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 43
- Erdoğan: Yüzde 45,9
- Kararsız: Yüzde 3,8
- Protesto: Yüzde 6,1
- Cevap yok: Yüzde 1,2
Şubat anketi
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,4
- Erdoğan: Yüzde 42,7
- Kararsız: Yüzde 2
- Protesto: Yüzde 10,1
- Cevap yok: Yüzde 3,6
Mart anketi
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,6
- Erdoğan: Yüzde 42
- Kararsız: Yüzde 5,1
- Protesto: Yüzde 5,9
- Cevap yok: Yüzde 2,4
Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart’ta ilan edilmişti. Kılıçdaroğlu, 20 Mart’ta Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşmüş; daha sonra HDP’nin de bileşeni olduğu emek ve özgürlük ittifakı cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.
Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:
Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği
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