“Mevcut durum Kıbrıs’ın geleceği olamaz”

Rum basınında yer alan haberlere göre New York’ta BM Genel Kurulu’na seslenen Hristodulids, kürsüden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. “Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarının dikte ettiğinden başka çözüm zemini yoktur, asla olmayacaktır” diyen Hristodulidis “Sayın Erdoğan, uluslararası meşruiyete saygı ve diyalog aracılığıyla barış vizyonunda işbirliği yapalım, ülkelerimiz için parlak bir gelecek inşa edelim” şeklinde konuştu.

Hristodulidis BM’nin, müzakerelerin yeniden başlaması için zemin araştırmak ve hazırlamak üzere bir Kıbrıs temsilcisi atama zamanının geldiğini savundu. BM’nin ve Genel Sekreterin, Kıbrıs’ta barış için katalizör olarak hareket etmesi gerektiği görüşünü ortaya koyan Hristodulidis “bu çabaları Avrupa Birliği tarafından desteklenebilir” dedi. Hristodulidis, “bütün Kıbrıslıların temel özgürlüklerini, insan haklarını ve çıkarlarını eşit şekilde koruyacak bir çözüm için yeniden müzakereye hazırım” dedi