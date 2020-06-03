Mevlüt Çavuşoğlu: “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin içerisinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerli olmadığının altını çizerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hukuka uygun davrandığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Libya konusuna ilişkin "Hafter bu savaşı kazanamaz" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, George Floyd'un öldürülmesine ilişkin ise "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" dedi.