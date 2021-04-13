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MHD,45 gündür KKTC'de yalnız kalan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk hakkında bilgilendirme yayınladı

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MHD,45 gündür KKTC'de yalnız kalan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk hakkında bilgilendirme yayınladı
MHD,45 gündür KKTC'de yalnız kalan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk hakkında bilgilendirme yayınladı

MHD,45 gündür KKTC'de yalnız kalan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk hakkında bilgilendirme yayınladı.

Mülteci Hakları Derneği'nin açıklaması şu şekilde:

Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan Suriyeli bir çocuğun, Kıbrıs’ın güneyindeki ailesiyle yeniden birleştirilmesi üzerine Pazar günü çıkan haberlere istinaden, vaka ile ilgili sizlere daha fazla bilgi verme amacıyla bu yazıyı gönderiyoruz.

Çıkan haberlerde bahsi geçen çocuk, Kıbrıs’ın kuzey kesimine Türkiye’den bir botla gelmesi akabinde, babasının da ikincil koruma statüsüyle ikamet ettiği Kıbrıs’ın güneyine düzensiz olarak gitmeye çalışırken, annesi ile ayrı düştü. Olay, birlikte seyahat ettikleri bir grup Suriyeli sığınmacının güneye geçtikleri esnada, Kıbrıslı Türk yetkililerce tutuklanması, annenin geçmeyi başaran grup içerisinde olması, çocuğun da henüz yeşil hattı geçemeden geri kalan sığınmacılarla tutuklanması şeklinde gerçekleşti. Bu yaşananların akabinde çocuk, sosyal hizmetler dairesinin korumasına alındı ve Çağlayan’daki Çocuk Yuva’sına yerleştirildi.

Mülteci Hakları Derneği olarak çocuğu tespit edip Kıbrıs’ın kuzey kesiminde bulunduğu süre boyunca ailesi ile iletişimini sağladık. Girişimlerimiz sonucunda, çocuğun Türkiye’ye iade edilmemesi ve yüksek yararı uyarınca sınır kapılarından Kıbrıs’ın güneyine geçip ailesi ile birleşmesine izin verilmesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı karar aldı. Eş zamanlı olarak da, Kıbrıs’ın güneyindeki dernek ve kurumlar Kıbrıslı Rum yetkililere başvurarak çocuğun Kıbrıs’ın güneyine geçişine izin verilmesini talep etti.

Bu vesileyle Mülteci Hakları Derneği olarak, İçişleri Bakanlığı ve Polis Örgütü’ne çocuğun ebeveynleri ile yeniden birleşebilmesi için Türkiye’ye sınır dışı etme kararını iptal edip Kıbrıs’ın güneyine geçmesine izin vererek, bizlerle iş birliği yaptıkları ve çocuk ve insan hakları yükümlülükleri uyarınca çocuğun yüksek yararını gözeten adımları attıkları için teşekkür ederiz.

Beş yaşındaki küçük bir çocuğun hali hazırda travmatik olan savaş ve kaçış deneyimi üzerine, bir de ebeveynlerinden ayrı düşmesinin, içinde bulunduğu kırılgan durumu derinleştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda geçtiğimiz bir buçuk ay boyunca yaşadığı oldukça zorlu zamanlarda küçük çocuğu sevgi ile kucakladıkları ve en iyi şekilde bakım sağladıkları için Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çağlayan Çocuk Yuvası çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliriz. 

Saygılarımla,

Hilmi Tekoğlu

Mülteci Hakları Derneği

Kıbrısta Sığınmayı Güçlendirme Projesi Koordinatorü

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