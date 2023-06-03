Miçotakis Covid-19'a yakalandı

Yunanistan eski Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Miçotakis, "Seçim öncesi sarılmalar ve öpüşmeler her zaman çok güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var. Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı" dedi.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, bu nedenle seçim kampanyasını askıya aldığını söyledi.

Aşı olan Miçotakis, sosyal medya hesabından "Seçim kampanyasındaki sarılmalar ve öpücükler her zaman güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var" dedi.

Bir kaç gün evde kalması gerektiğini belirten 55 yaşındaki Miçotakis'in hafta sonu Athos Dağı'ndaki manastır yerleşim bölgesini ziyaret etmesi planlanıyordu.

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmiş ancak hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi nedeniyle seçimlerin 25 Haziran’da tekrar yapılacağı açıklanmıştı.

Bu hafta açıklanan anketler, Yeni Demokrasi Partisi'nin en yakın rakibi sol ittifak Syriza'dan yaklaşık 20 puan önde olduğunu gösterdi.

YUNANİSTAN SEÇİM SİSTEMİ



Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.



Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25'i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.



Resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda 146 sandalyeye sahip olan Yeni Demokrasi'nin ikinci kez sandığa gidildiğinde de aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160'ı geçmesi ve tek başına iktidar olması bekleniyor.