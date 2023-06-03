  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Miçotakis Covid-19'a yakalandı

» »
Yunanistan eski Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Miçotakis, "Seçim öncesi sarılmalar ve öpüşmeler her zaman çok güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var. Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı" dedi.
Miçotakis Covid-19'a yakalandı

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, bu nedenle seçim kampanyasını askıya aldığını söyledi.

Aşı olan Miçotakis, sosyal medya hesabından "Seçim kampanyasındaki sarılmalar ve öpücükler her zaman güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var" dedi.

Bir kaç gün evde kalması gerektiğini belirten 55 yaşındaki Miçotakis'in hafta sonu Athos Dağı'ndaki manastır yerleşim bölgesini ziyaret etmesi planlanıyordu. 

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmiş ancak hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi nedeniyle seçimlerin 25 Haziran’da tekrar yapılacağı açıklanmıştı.

Bu hafta açıklanan anketler, Yeni Demokrasi Partisi'nin en yakın rakibi sol ittifak Syriza'dan yaklaşık 20 puan önde olduğunu gösterdi.

YUNANİSTAN SEÇİM SİSTEMİ

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25'i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda 146 sandalyeye sahip olan Yeni Demokrasi'nin ikinci kez sandığa gidildiğinde de aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160'ı geçmesi ve tek başına iktidar olması bekleniyor.

 
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’dan Ukrayna’nın NATO üyeliğine yeşil ışık01 Haziran 2023 Perşembe 16:33
  • Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hayatını kaybetti01 Haziran 2023 Perşembe 12:24
  • NATO: Kosova’ya 700 asker daha konuşlandırıyoruz01 Haziran 2023 Perşembe 11:28
  • Yunanistan’da tersane işçilerinin grev süresi uzatıldı01 Haziran 2023 Perşembe 10:59
  • Almanya’da yıllık enflasyon mayısta yüzde 6,1’e geriledi31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:48
  • AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:42
  • Arnavutluk: Kosova sınırındaki Sırp ordusunun gücü "sıfır"31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:13
  • AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Kosova'nın kuzeyindeki mevcut durum tehlikeli ve sürdürülemez31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:19
  • İsveç Türkiye’nin kararını bekliyor31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:42
  • İki ülke arasında ‘hükümet devirme’ tartışması! Kriz büyüyor31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti