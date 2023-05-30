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Mide ağrısıyla acile gitti: Röntgende kalçasından deodorant kutusu çıktı

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İran'ın başkenti Tahran'da tıp literatürüne girecek bir olay yaşandı...
Mide ağrısıyla acile gitti: Röntgende kalçasından deodorant kutusu çıktı

İran’da yaşanan bir olay tıp dünyasında büyük bir sansasyon yarattı… İran’ın başkentindeki Tahran Üniversitesi Hastanesi’nin acil servisine giden 30 yaşındaki bir adam karın ağrısı çektiğini ve büyük bir acı içerisinde olduğunu söyledi.

Durumu inceleyen doktorlar herhangi bir kanama ya da kesik olmadığı için genç adama röntgen çektirdi. Röntgen sonuçlarını inceleyen bilim insanları ise resmen şaşkına döndü. Adamın anüsünden içeri bir deodorant şişesi sokulduğunu ve röntgende şişenin iç organlara dayandığı görülüyor.

Röntgen sonucunda şişeyi gören doktorlar hemen harekete geçti.

Yaşadığı acı ve ağrı sebebiyle oturamadığını söyleyen adamın sağlık durumunu inceleyen doktorlar harekete geçti.

Hemen ameliyat kararı alan doktorlar, adamın karnını keserek büyük boy deodorant şişesini aldı. Operasyonun iki saat sürdüğü belirtilirken, deodorant kutusunun nasıl girdiği ise açıklanmadı. İsmi açıklanmayan hastanın vakası “Visual Journal of Emergency Medicine” isimli tıp dergisinde yer aldı.

KUTUYU CİNSEL TATMİN İÇİN KULLANMIŞ

Sağlık durumu iyi olan adamın iç organlarında ve iskelet yapısında da bir hasar olmadığı kayıtlara geçti. Tıp dergisindeki raporda 30 yaşındaki adamın ameliyattan sonra bir gün hastanede kaldığı  ve ertesi gün taburcu edildiği belirtildi.

Raporda, adamın cinsel tatmin için bu kutuyu kullandığının altı çizildi. 30 yaşındaki adamın taburcu edilmeden önce bir psikiyatr ile görüştüğü de açıklandı.

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