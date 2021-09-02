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Mikis Theodorakis: Zorba'nın bestecisi dünyaca ünlü Yunan müzisyen hayatını kaybetti

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Ünlü Yunan müzisyen Mikis Theodorakis 96 yaşında yaşamını yitirdi. Theodorakis, 1960'lı yıllarda "Zorba" filminin müziğiyle dünya çapında şöhrete ulaşmıştı.
Mikis Theodorakis: Zorba'nın bestecisi dünyaca ünlü Yunan müzisyen hayatını kaybetti

Theodorakis, sayısız beste ve icrasının yanında, ülkesini 1967-1974 yılları arasında yöneten askeri cuntaya karşı mücadelesiyle de tanınıyor.

1925 yılında Sakız adasında doğan Theodorakis, Atina ve Paris'de klasik müzik bestekarlığı eğitimi gördü.

Operalar ve senfonilerden, popüler şarkılara kadar çok çeşitli besteler yapan Theodorakis'in 1964'te "Zorba'nın Dansı" için bestelediği sirtaki müziği, dünyanın her yerinde Yunan müziği denince akla ilk gelen beste haline geldi.

Theodorakis'in besteleri Beatles, Shirley Bassey ve Edith Piaf dahil birçok ünlü sanatçı tarafından icra edildi.

1969 yılında orijinal film müziği dalında BAFTA ödülü alan "Z"nin yanı sıra Phaedra, Serpiko gibi filmlere yaptığı müziklerle de ödüllere layık görüldü.

"Mathausen Kantatı" adıyla bilinen dört aryasını Mathausen toplama kampından kurtulmuş Yunan şair Lavakos Kambanellis'in şiirleriyle besteledi.

Cunta yönetimi döneminde tutuklandı, işkence gördü

Mikis Theodorakis, aynı zamanda sol siyasi duruşuyla da öne çıkan bir sanatçı oldu.

Theodorakis, ülkesi İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işgal edildiğinde Yunan silahlı direniş güçlerine katıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Yunan İç Savaşı sırasında ve cunta yönetimi döneminde sol görüşlerinden dolayı tutuklandı ve işkence gördü.

Daha sonra sürgünde yaşamak zorunda kalan Theodorakis'in müziği cunta tarafından yasaklandı. Theodorakis bu dönemde ülkesindeki insan hakları ihlallerini bütün dünyaya duyuran aydınların başını çekti.

Theodorakis uzun yıllar Yunanistan Komünist Partisi üyesi oldu ve 1981'den 1990'a kadar milletvekilliği yaptı. Ama 1989'da bağımsız aday olarak sağcı Yeni Demokrasi Partisi'nden seçime girdi ve 1990 yılında Konstantin Miçotakis başbakanlığındaki (Başbakan Kiryakos Miçotakis'in babası) hükümette bakan olarak görev aldı. 1992 yılında bakanlıktan istifa etti.

Son yıllarında sağlık sorunları yaşayan ünlü besteci 2019 yılında kalp ameliyatı geçirmişti.

Zülfü Livaneli: En büyük dostlarımdan birini kaybettim, acısı çok derin

Sanatçı, yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, yakın dostu Mikis Theodorakis'le birlikte konserler vermişti.

Zülfü Livaneli, Theodorakis'in hayatını kaybetmesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan ruhunun, acılardan, savaşlardan, sürgünlerden, aşktan ve ihanetten süzülmüş en has halini temsil eden, hayatta ve sanatta en büyük dostlarımdan birini Mikis Theodorakis'i kaybettim. Acısı çok derin" dedi ve onunla bazı fotoğraflarını paylaştı.

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