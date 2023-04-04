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Mikrobiyoloji uzmanından yumurta uyarısı

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Sıkça tavuk, hindi, yumurta tüketenlere kuş gribi ve bakteriyel hastalıklara karşı dikkat çeken uyarı...
Mikrobiyoloji uzmanından yumurta uyarısı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Esra Şeker, kuş gribi ve bakteriyel hastalıkların insanlara bulaşmaması için kanatlı eti ve yumurtaların yüksek ısıda pişirilmesi gerektiğini belirtti.

YÜKSEK ISIDA PİŞİRİN

Prof. Dr. Şeker, kanatlı hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların, örneğin salmonella gibi hastalıkların, kanatlı eti tüketimi ve kanatlı yumurtası aracılığıyla bulaşabileceğini açıkladı.

Yüksek ısıda pişirilen kanatlı eti ve yumurtanın tüketiminin bu hastalıklardan korunmak için önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şeker, ayrıca çiğ yumurta ve çiğ yumurtadan yapılmış ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini de belirtti.

HAZIR SOS VE KREMALARA DİKKAT

Evde hazırlanan mayonez sosları, dışarıda tüketilen mayonez sosları veya pasta kremaları gibi ürünlerin hastalıkların yoğun olduğu dönemlerde sınırlandırılması gerektiğine de dikkat çekti. Ayrıca, yumurtaların buzdolabında saklanması gerektiğini ve tüketim öncesinde yıkanması gerektiğini de önerdi. 

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