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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, müzisyenlere destek olmak için girişim başlattı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, pandemi sürecinde toplu olarak bulunulan yerlerin tedbir amaçlı kapanması sonucunda sanatlarını icra edemeyen müzisyenlere destek olmak amacıyla bir çalışma başlattı.  
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, müzisyenlere destek olmak için girişim başlattı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, pandemi sürecinde toplu olarak bulunulan yerlerin tedbir amaçlı kapanması sonucunda sanatlarını icra edemeyen müzisyenlere destek olmak amacıyla bir çalışma başlattı.  

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre; Kültür Dairesi dairenin web sayfası olan www.kktckulturdairesi.com adresinden “Hayatını, sanatını icra ederek kazanıp, başka bir geliri bulunmayan ve pandemi süresince çalışamadığı için, gelirsiz kalan müzisyenlere yönelik” bir duyuru yayınladı.  

Müzisyenlerin duyurunun ekinde yer alan formu doldurarak en geç 15 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kültür Dairesi’nin e-posta adresi olan kulturdairesi@yahoo.com adresine başvuruda bulunmaları istendi. Müzisyenlerin doldurmaları istenen ve gizli kalacağı bildirilen formda, sanatçıların isimleri, icra ettikleri enstrümanın adını (vokal dahil), çalıştıkları yer ve en son çalıştıkları tarih ile bu iş yerinin iletişim bilgileri ve kendi iletişim bilgileri gibi veriler talep ediliyor. 

Müzisyenler – Başvuru Formu.

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