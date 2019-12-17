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Milli Piyango’dan yılbaşı özel çekilişi açıklaması

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık'ta saat 20.00-21.00'da yapılacak. Tam bilet 80, yarım bilet 30 çeyrek bilet ise 20 TL'den satılıyor.
Milli Piyango’dan yılbaşı özel çekilişi açıklaması

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00’ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir.” ifadesi kullanıldı.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

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