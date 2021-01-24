Milliyetçilerden Arıklı ve Saner'e maske-mesafe tepkisi!

İşte MDP'den yapılan açıklama;

Corona sayılarının her geçen gün arttığı bu dönemde, tedbirleri açıklayarak; kalabalık ortamlarda toplantıları engelleyen, esnafı görmezden gelerek açlığa bırakan ve vatandaşın yaşadığı sorunları duymazlıktan gelen hükümet ve bu hükümetin Başbakanı Sayın Ersan Saner, siyasi şov uğruna bölge bölge gezerek halkın sağlığını tehlikeye atıyor.

Bu gezilerinde bulunduğu bölgedeki yetkililerde Başbakan Sayın Ersan Saner’i yalnız bırakmıyor. Bu duruma kimsenin ses çıkarmaması bizim ses çıkarmayacağımız anlamına gelmemektedir.

Maske mesafe ve hijyen uyarılarını sosyal medya da dikkat edin diye açıklamalarda bulunan yetkililer kendileri maske mesafe ve hijyen kurallarını unutmuş durumda.

Yetkililerin Aşı olup kendilerini garanti altına aldığını düşündüğünden dolayı, bu toplantıları rahat ve özgür bir şekilde yaptığını iddia eden birçok vatandaşımız, genel merkezimize telefonlar açarak sorunlarını

dile getirmektedir.

Başbakan Yrd. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı’da hem partisindeki çok ciddi bir şekilde ilerleyen iç karışıklığı çözmek hem de üç beş oy uğruna vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlar arasında.

Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıda şaka yaparcasına tüpe yapılan 5 TL indirimi yere göğe sığdıramayan Başbakan Yrd. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı halkın sağlığını hiçe sayarak işlediği suç

hakkında nasıl bir politika izleyeceğini merak etmekteyiz.

Vatandaşın bugün çıkardığı sesleri duymazdan gelenler seçim zamanında gerekli cevabı alacağına inancımız tamdır.

Türk Tapusuyla mühürlenmiş olan KKTC’de ki bir başbakanın ve yetkililerin böyle bir dönemde yaptığı hata kabul edilememektedir.

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak vatandaşımızın gelecek seçimlerde ki bir oy uğruna sağlığının tehlikeye atılmasın karşısındayız. Bu bir suçtur. Bu suça siyasi rant ve koltuk sevdasından dolayı ses çıkarmayan

herkes de ortaktır. Başbakan Sayın Ersan Saner ve yetkililere önerilerimiz var. Bölge bölge

gezip vatandaşın sağlığını hiçe saymak yerine, Esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara çözüm bulsun.

Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara çözüm bulsun.

Vatandaşın artık borçtan nefes alamadığını görerek,çözümler geliştirsin. Tüm vatandaşların sadece çevresindeki zengin kesimden ibaret olmadığını görerek; şu anda işinden ayrılmak zorunda kalan ve işyerlerini

kapatmaktan başka bir çaresi kalmayan vatandaşların seslerini duysun. Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak konunun yakından takipçisi olacağız. Vatandaşımız yalnız değildir.

MDP GENEL BAŞKANI:

Buray BÜSKÜVÜTCÜ