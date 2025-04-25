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Minareliköy'de yangın

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Minareliköy'de yangın
Minareliköy'de yangın

25.04.2025 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Minareliköy’de bulunan bir arazi içerisinde, rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinin birbirine çarpması neticesinde yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, meydana gelen yangın sonucu 4 dönümlük arazi içerisinde bulunan anızlar ile  3 adet rulo balya ve dere yatağı içerisindeki kuru otlar yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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