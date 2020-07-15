  • BIST 117.741
  • Altın 398,877
  • Dolar 6,8530
  • Euro 7,8404
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Mısır yönetiminden Libya'daki Hafter milislerine askeri mühimmat yardımı

» »
Mısır yönetiminden Libya'daki Hafter milislerine askeri mühimmat yardımı
Mısır yönetiminden Libya'daki Hafter milislerine askeri mühimmat yardımı

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafından getirilen mühimmatların bu sabah kamyonların oluşturduğu bir konvoyla Tobruk kentine ulaştırıldığı ifade edildi.

Tobruk'a söz konusu mühimmatı getiren kişilerin askeri üniformalı oldukları kaydedilen açıklamada, daha fazla detay verilmezken konu ile ilgili fotoğraflara yer verildi.

Öfke Volkanı operasyonu basın birimi, 8 Nisan'da da Mısır'dan gelen bir geminin Tobruk Limanı'na demirlediğini gösteren fotoğraflar paylaşmıştı. Fotoğraflarda gemide askeri mühimmat yüklü 40 kamyonun olduğu gözlenmişti.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada Sirte ve Cufra bölgelerinde "büyük savaş" olacağını ileri sürmüştü.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKÇIN: “Tarımın Sürdürülebilir Olması İçin Planlama Şart”15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:36
  • Posta yoluyla uyuşturucu göndermek “moda oldu”15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:30
  • KTAMS Kalkınma Bankası Yönetiminin Keyfi Ve Siyasi Hareket Ettiği Gerekçesiyle Eylem Yaptı15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:24
  • "Bilişim Suçları Yasası" yürürlükte15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:22
  • Bilişim Suçları Yasası Yürürlükte15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:20
  • Yarın Görneç ve Serdarlı’da Elektrik Kesintisi Olacak15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:17
  • KAR-İŞ’ten Eylem Uyarısı15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:00
  • Ataoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı: “Halkın azmi ile kazanılmış direniş zaferi”15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:52
  • Sosyal Sigortalar: “Prim borçları, gecikme zamları başvuru ve ödeme süresi uzatıldı”15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:44
  • Sağlık Bakanlığı, ülkeye girişlerle ilgili yeni kararlar aldı15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti