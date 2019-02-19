  • BIST 101.232
  • Altın 227,321
  • Dolar 5,3164
  • Euro 6,0092
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Moldovya'ya Türk akını şimdi başlıyor

»
O gelişme birçok kişiyi mutlu edecek...
Moldovya'ya Türk akını şimdi başlıyor

Türkiye ile Moldova arasında, karşılıklı kimlikle seyahat imkanı bugünden itibaren başladı.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Sökmensüer, iki ülke arasında imzalanan ve bugün itibarıyla uygulanmaya başlayacak anlaşmaya göre, vatandaşların yeni tip çipli kimliklerle Moldova'da her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabileceğine işaret etti.

Anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ekim 2018 tarihinde Moldova'yı ziyareti esnasında imzalandığını hatırlatan Sökmensüer, "Anlaşma, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin ve stratejik ortaklığın somut neticesi olmuştur" dedi.

Sökmensüer, Türkiye'nin Moldova vatandaşlarının en çok tercih ettiği turizm istikameti olduğuna da dikkat çekti.

Kimlikle seyahatin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını vurgulayan Sökmensüer, "Geçen yıl Moldovalı turistlerin yüzde 35’i, yani 80 bin kişi Türkiye'ye gitti. Türkiye'den Moldova'ya ise 20 bin turistin geldiğini biliyoruz. Böylelikle turist sayılarının katlanarak artacağına inanıyorum" diye konuştu.  

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de cerrah sayısı azalıyor18 Şubat 2019 Pazartesi 22:06
  • Köpeğe çarpmamak için canından oldu...18 Şubat 2019 Pazartesi 21:12
  • Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı18 Şubat 2019 Pazartesi 20:49
  • Reina katliamı sanığından ilginç savunma18 Şubat 2019 Pazartesi 20:40
  • Kılıçdaroğlu CHP'nin kedisinin kediler gününü kutladı18 Şubat 2019 Pazartesi 20:24
  • 14 yaşındaki kıza cinsel taciz savunması:Suç olduğunu bilmiyorduk18 Şubat 2019 Pazartesi 20:16
  • Erdoğan: 'S-400'lerden vazgeçin' diyorlar, neden vazgeçelim?18 Şubat 2019 Pazartesi 17:31
  • Polisten kadın eylemciye gözaltında cinsel saldırı18 Şubat 2019 Pazartesi 12:54
  • Gezici'nin anketine göre Türkiye'nin en güvenilir isimleri18 Şubat 2019 Pazartesi 10:16
  • 'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip kıyafetini yırttı (Video)18 Şubat 2019 Pazartesi 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti