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Moskova üzerinden Venezuela'ya giden özel Türk uçağı Maduro için mi?

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Türkiye'de kayıtlı (TC-TTC) uzun menzilli bir özel uçağın Rusya'dan havalanarak siyasi kaos yaşanan Venezuela'ya indiği saptandı.
Moskova üzerinden Venezuela'ya giden özel Türk uçağı Maduro için mi?

Türkiye'de kayıtlı (TC-TTC) uzun menzilli bir özel uçağın Rusya'dan havalanarak siyasi kaos yaşanan Venezuela'ya indiği saptandı.

aaa-003.jpgFlight Aware uygulamasında görülen Gulfstream G550 tipi uçağın önce 22 Ocak'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak Moskova'nın Vnukovo havalimanına indiği 23 Ocak'ta da Moskova'dan kalkarak Venezuela'nın Uluslarası Simon Bolivar havalimanına gittiği anlaşıldı.

Türkiye'de TC-TTC tescil kodu ile kayıtlı olduğu görülen Gulfstream G550, çok seyahat eden kişiler düşünülerek tasarlanmış özel bir uçak. 12 bin 501 kilometre menzil ve saatte 944 kilometre hıza sahip. New York ile Tokyo arasında her türlü hava koşulunda yakıt ikmali yapmadan uçabiliyor. İhtiyaca göre 14-18 koltuk kapasitesine sahip olan uçak, büyük gövdeli jet sınıfında değerlendiriliyor.

aaaaaaaaaa.jpgAynı tip özel uçak 2010 yılında o dönem başbakanlık görevi yapan Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Kurmay Başkanlığı için birer adet satın alınmıştı.

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