Motorculara müjde: Ön plaka zorunluluğu kalktı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, motosikletlerdeki ön plaka zorunluluğunun kalktığını duyurdu.

Yeni tip plakaların takılmasının son gününde, motosiklet tutkunlarının sorunu haline gelen ön plaka takılması konusunda Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan son noktayı koydu ve dünyanın hemen her yerindeki uygulamaya uygun olarak motosikletlerde ön plaka zorunluluğunu kaldırdı.

“Bir motosikletin ön tarafında plaka takmak için uygun yer olmadığı gibi, saçtan yapılan plakaların bir kaza anında motosiklet sürücüsü için tehlike oluşturacağını” belirten Bakan, “yeni tip plakaları motosikletlerin ön kısmına takma zorunluluğu kalktığı gibi, herhangi bir yöntemle ön tarafa plaka takma zorunluluğunu kalktığını” ifade etti.