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Motosiklet sürücüsü 4 yaşındaki çocuğa çarptı

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Doğanköy’de bu akşam meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki Emir Nur yaralandı.
Motosiklet sürücüsü 4 yaşındaki çocuğa çarptı

Doğanköy’de bu akşam meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki Emir Nur yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza bugün saat 19:00 sıralarında, Doğanköy’de Sarmaşık Sokak üzerinde, 46 yaşındaki Halit Cılbak yönetimindeki LG 781 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Mehmet Emir Nur’a çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 4 yaşındaki Mehmet Emir Nur kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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