  • BIST 1.986,09
  • Altın 875.558
  • Dolar 14.1219
  • Euro 15.6087
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Mücadele Bundan Sonra Aşıyla Verilecek

»
Mücadele Bundan Sonra Aşıyla Verilecek
Mücadele Bundan Sonra Aşıyla Verilecek

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıklayacağını söyledi.

Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor. Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün serbestlikten söz edeceğim.

Şimdi her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi. Covid-19'un ciddiyeti fark eden ilk ülke olmuştuk. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz hep öneriler geliştirdi, tedavi rehberleri hazırladı.

Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun tüm üyelerine teşekkür ediyorum.

Salgın sürecinde gereken tedbirlere erken başvurduk. En hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk.

Bir süredir sizlere covid deddiğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Türkiye'deki durumu, tüm detaylarını bilerek vardığımız bu sonucu tüm ülkelerdeki gelişmelerden dolayı da biliyoruz.

"MÜCADELE BUNDAN SONRA AŞIYLA VERİLECEK"

Bildiğiniz gibi ülkemizde de bazı kısıtlamalarda kalkmıştı. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri gibi birçok uygulamada daha önce değişikliğe gitti. Bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz.

Covid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecek. İki yıllık ısrarlı planlı mücadelede şimdi sıra salgını toplumsal hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkarmakta. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Bazı serbestliklerle psikolojimizi yenilemekte.

5 MADDEDE SALGINDA YENİ KARARLAR

Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen, bekleme taraftarı olanlar da var.

Bundan sonra:

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. hiçbir kurum ve kruuluşta HES kodu  kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda hasta çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması sona erecek.

Salgın etkisini yitirdi, somut gözle görülen gerçek budur. Salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Salgınla toplum olarak, kısıtlamalarla mücadele etme döneminden bireysel olarak korunma dönemine geçmeliyiz. Kişisel korunmada eğer istersek süregelen alışkalıklarımızı sürdürebiliriz.

Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen tamak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiev Büyükelçiliği’nden Türk Vatandaşlarına Çağrı01 Mart 2022 Salı 18:44
  • Türkiye'de Bankaların Kârı Ocakta Yüzde 370 Arttı01 Mart 2022 Salı 18:23
  • Türkiye İle Rusya Arasında Kritik Görüşme01 Mart 2022 Salı 18:06
  • Erdoğan’dan Ateşkes Açıklaması01 Mart 2022 Salı 17:53
  • Rus Büyükelçiden Rumlara Tepki: Rus Turistler Tatil İçin Türkiye'ye Yönelecek01 Mart 2022 Salı 16:48
  • Millî Savunma Bakanı Akar: Montrö Sözleşmesi’ndeki 3 maddeyi uygulayacağız01 Mart 2022 Salı 11:26
  • Financial Times’tan Montrö yorumu: Türkiye Putin’in öfkesini çekmek istemiyor01 Mart 2022 Salı 10:38
  • TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin’in Başdanışmanıyla Görüştü28 Şubat 2022 Pazartesi 21:42
  • Altı muhalefet liderinin açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem neleri içeriyor?28 Şubat 2022 Pazartesi 20:57
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!28 Şubat 2022 Pazartesi 19:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti