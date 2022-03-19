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Muğla'da Doktoru Darbettiği Gerekçesiyle Görevden Uzaklaştırılan Uzman Çavuş İşine Tekrar Başlayacak

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Muğla'da Doktoru Darbettiği Gerekçesiyle Görevden Uzaklaştırılan Uzman Çavuş İşine Tekrar Başlayacak
Muğla'da Doktoru Darbettiği Gerekçesiyle Görevden Uzaklaştırılan Uzman Çavuş İşine Tekrar Başlayacak

Muğla Valiliği talimatıyla İl Jandarma Komutanlığınca Uzman Çavuş A.A. hakkında "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A, göreve iade edildi.

A.A'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aldığı rapor süresinin dolmasının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

Olay

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Başhekimlikçe, doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı

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