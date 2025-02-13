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Mustafa Akıncı: Crans Montana’daki başarısızlık Türkiye’ye fatura edilemez

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Akıncı, Crans Montana’daki başarısızlığın Türkiye’ye yüklenmesinin doğru ve adil olmadığını ifade etti.
Mustafa Akıncı: Crans Montana’daki başarısızlık Türkiye’ye fatura edilemez

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Anastasiades’in açıklamalarına yanıt vererek, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik haklarına saygı gösterilmesinin adanın birleşmesi için temel bir gereklilik olduğunu vurguladı. Akıncı, Crans Montana’daki başarısızlığın Türkiye’ye yüklenmesinin doğru ve adil olmadığını ifade etti.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir önceki Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’in son açıklamalarına yönelik yazılı bir paylaşımda bulundu.

Akıncı, Anastasiades'in Kıbrıslı Rumların kaygılarına gösterdiği hassasiyetin takdir edilmesi gerektiğini belirterek, müzakerelerde her iki toplumun endişelerinin dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı.

Crans Montana’daki başarısızlığın Türkiye’ye yüklenmesinin adil ve doğru olmadığını ifade eden Akıncı, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik haklarına saygı gösterilmesinin, adanın birleşmesi için temel bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Akıncı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bir önceki Kıbrıslı Rum lider sayın Anastasiades’in son demecini basına yansıdığı çerçevede okudum. Kıbrıslı Rumların kaygılarını anlayacak hassasiyeti gösterdiğim yönündeki sözleri için teşekkür ederim. Kıbrıs’ta her iki toplumun kaygılarını dikkate almadan bir sonuca varmak elbette mümkün değildi, değildir. Bu nedenle tüm müzakere sürecinde bu çerçevede hareket ettim; gerekli zamanlarda almam gereken inisiyatifleri de aldım.

Diğer konular yanında gerek harita gerekse güvenlik- garantiler konusunda her iki tarafın yararına olacak dengeli bir sonucun çıkması için uğraş verdim. Bu uğraşlarımda her şey elbette çok rahat gelişmedi. Crans Montana’ya gelinceye kadar çok sıkıntılı süreçler yaşadım. Bunları buraya sığdırmak imkansız. Hazırlıklarına başladığım son kitabımda elbette bunlara yer vereceğim. Ancak şunu belirtmek durumundayım ki, o dönemde Türkiye yönetimi ile ilişkilerimin iyi olmamasına rağmen Crans Montana’daki başarısızlığın Türkiye’ye fatura edilmesi adil değildir, doğru da değildir.

2019 yılı Kasım ayında Berlin’de Anastasiades ile son kez bir araya geldiğimizde, BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye’nin tek yanlı müdahale konusunda gerekli esnekliği gösterdiğini bir kez daha teyid etmişti. Dilerdim ki benim Kıbrıslı Rumların kaygılarına gösterdiğim hassasiyeti; sayın Anastasiades de Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik kaygıları konusunda gösterebilsindi. Federal hükümet ortaklık demektir. Bir ortaklıkta ise kararlar ancak iki tarafın onayı ile alınabilir.

Federal hükümette en azından bir Kıbrıslı Türk bakanın onayının aranması ilkesinin bile hala kabullenilememiş olması, adanın bölünmüşlüğünün devamından başka bir işe yaramayacaktır"

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