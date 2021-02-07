Müstahdem tarafından hırsızlık!

06.02.2021 tarihinde, Boğazköy’de, faaliyet gösteren Seren Yoğurtları isimli iş yerinde çalışmakta olan A.Y.(E-28)’nin, iş yerinin deposundan iş verenin bilgisi dışında faturasız olarak aldığı 11 kg hellim, 1 kg kaşar peyniri ve 3 kg yoğurdu çaldıktan sonra, ürünlerin bir kısmını 85 TL’ye başka bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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