Müsteşar Şahap Aşıkoğlu'na bir tepki de Gazeteciler Birliği'nden

"Ağzı olanın konuştuğu bir ortamda, hele hele KKTC basınına yönelik olarak yapılan bu açıklama karanlıkta göz kırpmadan öteye gidemez. Çünkü, Aşıkoğlu’nun iftira attığı KKTC’de görev yapan tüm gazetecileri ilgilendiriyor ve zan altında bırakıyor."

İşte açıklama;

Basına ve gazetecilere yönelik baskı, tehdit ve şiddetin son dönemlerde giderek artmasını kaygı verici duyuyoruz. Yapılan bu suçlamaları ve iftiraları tasvip etmemekle birlikte tekrardan kınıyoruz.

Şimdi de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, gazetecileri para almak, para dağıtmak ve satın alındıklarına yönelik iddialarla suçluyor.

Müsteşar Şahap Aşıkoğlu, bir TV programında “KIB-TEK’teki yolsuzluklarla ilgili evrakları medyaya dağıtmama rağmen, gazete ve TV’lerde yayınlanmadı. İstenilen gazeteci satın alınıyor. Özellikle sol görüşlü kişilere özelleştirme üzerinden haber yaptırılıyor. Bir gazeteci, gezerek para dağıtıyor. Gazeteciler dünyada haber yapmak için para alır, bizde ise haber yapılmasın diye para alır. Bu parayı dağıtanlar da solcudur. Konuşurken dürüstlükten bahsederler, ancak diğer taraftan profesyonellikten bahsederler, yaptıkları ikiyüzlülüktür” söylemleri açıkça tüm basını töhmet altında bırakırken, haddini aşan iddialarda bulunmaktadır.

Bu söylemlerle tüm basın emekçilerimiz zan altında bırakılmıştır. Gazetecilerle ilgili yapılan bu iddialar, söylenenler, ciddi ve endişe verici boyutta olduğu için izaha ve net açıklamalara gerek duyulmaktadır. Hırslarına tamamen teslim olmuş bu kişi açıklamaları ile tüm basın çalışanlarının onurunu, şerefini, cesaretini, ilkeli duruşlarını, dürüstlük ve mertliklerini töhmet altında bırakmaktadır.

Söylemler kişisel egoların tatmini yönünde değerlendirilerek gazeteciler ile basın örgütlerinin küçük düşürülmesi, aşağılanması, iftira atılması ve hedef gösterilmesini müsteşarlık yapan bir kişiye yakıştırmamaktayız.

Sayın Müsteşarın iddia ettiği gibi para dağıtan veya alan, haber yaptırılan veya engellemekle tüm gazetecileri küçük düşürürken kalemleri de kirletilmeye çalışılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki KKTC’de görev yapan ve kendi söylemi ile vicdan sahibi, yürekli, ahlaklı duruşundan taviz vermeyen gazeteciler vardır. Tüm basını içeren bu açıklamaları ile Aşıkoğlu’nu camiamızdan özür dilemeye çağırıyoruz.

Bu zor pandemi günlerinde saat mevhumu gözetmeksizin risk altında çalışan emekçi gazetecilerimize atılan bu çamur isimleri açıklanarak derhal temizlenmelidir.

Eğer açıklayamıyorsan, KTGB Yönetim kurulu, üyelerimiz ve tüm basın emekçileri haklı olarak seni müfteri ilan edeceklerdir. Hukuk kurallarının işlediği toplumlarda gazetecilere çamur atmakla bir şey kazanamazsınız.

Ağzı olanın konuştuğu bir ortamda, hele hele KKTC basınına yönelik olarak yapılan bu açıklama karanlıkta göz kırpmadan öteye gidemez. Çünkü, Aşıkoğlu’nun iftira attığı KKTC’de görev yapan tüm gazetecileri ilgilendiriyor ve zan altında bırakıyor.

Görünen o ki Sayın Aşıkoğlu, gazetecilik mesleğine de saldırmayı marifet sayıyor. Gazeteciliğin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu tür açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili isimleri açıklamaya davet ediyoruz. Yüreği varsa açıklayacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak ülkedeki yolsuzlukların karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu gazetecilerin isimlerinin açıklanması halinde iddiaların doğruluğu ispatlanana kadar bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

İsimlerin açıklanmaması halinde ise basın emekçilerine yönelik bu tür suçlamalar karşısında yasal hakkımızı kullanıp hukuki süreç başlatacağız.

Onurlu mesleğimizin ayaklar altına alınmasına asla müsaade etmeyeceğimizi de bilinmesini isteriz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

Yönetim Kurulu