Mutasyonlu virüste beklenen oldu… ABD’de ilk vaka ortaya çıktı

İngiltere'de ortaya çıkan ve büyük panik yaratan corona virüsü mutasyonu ABD'ye de ulaştı. İlk mutasyonlu vaka Denver şehrinde tespit edildi.

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgında worldometers’ın verilerine göre vaka sayısı 82 milyon, ölü sayısı ise 1.7 milyonu aştı.

Ülkeler aşılama uygulamalarına başlasa da ilk kez İngiltere’de tespit edilen corona virüsü mutasyonu panik yaratmaya devam ediyor. Virüsün çok daha bulaşıcı bir türü olduğu belirtilen mutasyonda beklenen oldu.

ÜLKE DIŞINA ÇIKMAMIŞ



Avrupa’da hızla yayılmasının ardından salgında en çok yara alan ve merkez üssü olarak gösterilen ABD’de de ilk mutasyonlu vaka tespit edildi. Colorado eyaletinin Denver şehrinde yaşayan 20’li yaşlarındaki bir erkekte virüsün görüldüğü öğrenildi.

Yakın zamanda ülke dışına çıktığına dair bir kayıt bulunmayan adamın karantinaya alındığı belirtildi. İsmi açıklanmayan vakanın temasta bulunduğu kişilerin de gözetim altında olduğu ve testler uygulandığı ifade edildi.

ABD’de henüz gün yüzüne çıkmamış çok daha fazla mutasyonlu vakanın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.