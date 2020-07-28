  • BIST 1.189
  • Altın 428,656
  • Dolar 6,8772
  • Euro 8,0543
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Müteahhitler Meclis kapısına siyah çelenk bıraktı

» »
Müteahhitler Meclis kapısına siyah çelenk bıraktı
Müteahhitler Meclis kapısına siyah çelenk bıraktı

Eylemciler Cumhuriyet Meclisi toplantısı başladığı sıralarda araçlarıyla birlikte Meclis önüne geldi.

Her bir bakanlığa hitaben birer siyah çelenk bırakan eylemciler, hükümet için hazırladıkları 'muhtıra'yı okudu.

GÜRCAFER: "HÜKÜMETE ZERRE GÜVENİMİZ KALMADI"

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, hükümete hiçbir güvenlerinin kalmadıklarını vurgulayarak çözüme ulaşana kadar Lefkoşa sokaklarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gürcafer’in açıklaması şu şekilde:

“Çelenkleri hediye ettik...

Burada olmamızın nedeni zerre kadar güvenimizin kalmaması, bizim sorunlarımıza karşı duyarsız kalarak çözüm üretmediler.

2 yıla yakın bir süredir herhangi bir gelişme yaşanmadı. Biz bir muhtıra hazırladık, buradaki taleplerimizi 3-4 günde bitirebilirler. ‘Tamam, halledeceğiz’ gibi cümlelerle evimize gitmeyeceğiz. Niyetimiz, kimseyi rahatsız etmek değil. Çözüm istiyoruz. Gerekirse Bayramda da burada olacağız.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müteahhitler Meclis kapısına siyah çelenk bıraktı28 Temmuz 2020 Salı 11:52
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı28 Temmuz 2020 Salı 11:48
  • İşte hellimli Şeftali kebabı28 Temmuz 2020 Salı 11:43
  • Akıncı da şikayetini geri çekti!28 Temmuz 2020 Salı 11:27
  • Avrupa Komisyonu Tarafından “Orman Yangınlarının Önlenmesi” Konulu Webinar Düzenlenecek28 Temmuz 2020 Salı 11:21
  • YODİD-YTB 2020 Kontenjanları Ve Başvuru Kılavuzu Yayımlandı28 Temmuz 2020 Salı 10:57
  • İSS Birliği Başkanı Basat: “BTHK, tek bir noktadan mahkeme emrini uygulatmak yerine, 35 firmaya ayrı ayrı mail gönderdi”28 Temmuz 2020 Salı 10:45
  • Narkotik'te DEPREM!28 Temmuz 2020 Salı 10:43
  • Prof. Dr. Benter, 'Journal of Drug Targeting' dergisinde COVID-19 tedavisini anlattı28 Temmuz 2020 Salı 09:49
  • Prof. Dr. Aker: “Tarıma dikkat; her şey bitse ekmek ve hellimi yiyeceğiz”28 Temmuz 2020 Salı 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti