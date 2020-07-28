Müteahhitler Meclis kapısına siyah çelenk bıraktı

Eylemciler Cumhuriyet Meclisi toplantısı başladığı sıralarda araçlarıyla birlikte Meclis önüne geldi.
Her bir bakanlığa hitaben birer siyah çelenk bırakan eylemciler, hükümet için hazırladıkları 'muhtıra'yı okudu.
GÜRCAFER: "HÜKÜMETE ZERRE GÜVENİMİZ KALMADI"
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, hükümete hiçbir güvenlerinin kalmadıklarını vurgulayarak çözüme ulaşana kadar Lefkoşa sokaklarında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Gürcafer’in açıklaması şu şekilde:
“Çelenkleri hediye ettik...
Burada olmamızın nedeni zerre kadar güvenimizin kalmaması, bizim sorunlarımıza karşı duyarsız kalarak çözüm üretmediler.
2 yıla yakın bir süredir herhangi bir gelişme yaşanmadı. Biz bir muhtıra hazırladık, buradaki taleplerimizi 3-4 günde bitirebilirler. ‘Tamam, halledeceğiz’ gibi cümlelerle evimize gitmeyeceğiz. Niyetimiz, kimseyi rahatsız etmek değil. Çözüm istiyoruz. Gerekirse Bayramda da burada olacağız.”
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