  • BIST 10949.95
  • Altın 4402.292
  • Dolar 40.775
  • Euro 47.8263
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı, 5 Eylül 2025’te yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapılacak. Adaylar lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilecek.
Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı, 5 Eylül 2025’te yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapılacak. Adaylar lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi yetenek sınavları 5 Eylül tarihinde yapılacak. YÖK ve YÖDAK onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adaylar için düzenlenecek sınavlar, yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için yüz yüze sınav, 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 11.00’de Atatürk Eğitim Fakültesi ES-0-D12 salonunda yapılacak. Çevrimiçi katılım sağlamak isteyenler için ise aynı gün saat 11.00’de meet.google.com/ykg-ebrh-gda adresi üzerinden sınava girebilecek.

Yurt dışında yaşayan adaylar, bulundukları şehirlerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcilikleri’ne başvurarak ya da [email protected] adresine e-posta göndererek ön kayıt yaptırabilecek. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye +90 392 223 64 64 numaralı telefon hattı veya +90 533 875 93 05 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru detayları ve sınav aşamalarına dikkat!

Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Lisans Programına kayıt olmak isteyen KKTC vatandaşı adayların, üniversitenin giriş sınavından başarılı olmaları gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarında ilk 800 bin içinde yer almaları şartı aranıyor.

Lisans düzeyindeki yetenek sınavında; tek ses, çift ses, üç ses ve dört ses ile aralık ve akor tekrarları, tonal veya makamsal ezgi ile ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi, adayın kendi hazırladığı bir şarkı ya da türküyü söylemesi, kendi enstrümanıyla çalacağı bir eser ve mülakat bölümü yer alıyor.

Yüksek lisans ve doktora programları için yapılacak sınav ise; müzik eğitimi ve müzik teorisine yönelik yazılı test, sözlü mülakat ve enstrüman performansından oluşuyor. Enstrüman bölümünde adaylardan bir etüd ve bir eser seslendirmeleri isteniyor.

Başvurularını e-posta yoluyla yapacak adayların, maillerinde ad-soyad, mezun olduğu okul ve şehir, telefon numarası ile e-posta adreslerini belirtmeleri gerekiyor. Ayrıca adayların, sınava yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi katılacaklarını da ön kayıt sırasında bildirmeleri gerekiyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Geleceğin Veteriner Hekimleri Sahada Yetişiyor04 Ağustos 2025 Pazartesi 13:02
  • Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi Geleceği Kodluyor!03 Ağustos 2025 Pazar 10:19
  • Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi Geleceği Kodluyor!30 Temmuz 2025 Çarşamba 15:38
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nden 10 Alanda Dünya Başarısı!29 Temmuz 2025 Salı 17:30
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Genelinde Aday Öğrencilerin Yanında29 Temmuz 2025 Salı 13:11
  • Eğitimde Sınır Yok!28 Temmuz 2025 Pazartesi 17:47
  • Bilimin Görünmeyen Yüzü: Prof. Dr. Başer’den İlham Veren Kitap12 Temmuz 2025 Cumartesi 18:23
  • Yakın Doğu’da olta heyecanı10 Temmuz 2025 Perşembe 15:39
  • Yakın Doğu Üniversitesi ile Ulusal Turunçgil Konseyi’nden Bilimsel İş Birliği10 Temmuz 2025 Perşembe 10:57
  • Minik Balıklar Yüzdü, Müzeleri Keşfetti!08 Temmuz 2025 Salı 21:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti