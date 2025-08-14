Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı, 5 Eylül 2025’te yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapılacak. Adaylar lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi yetenek sınavları 5 Eylül tarihinde yapılacak. YÖK ve YÖDAK onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adaylar için düzenlenecek sınavlar, yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için yüz yüze sınav, 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 11.00’de Atatürk Eğitim Fakültesi ES-0-D12 salonunda yapılacak. Çevrimiçi katılım sağlamak isteyenler için ise aynı gün saat 11.00’de meet.google.com/ykg-ebrh-gda adresi üzerinden sınava girebilecek.

Yurt dışında yaşayan adaylar, bulundukları şehirlerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcilikleri’ne başvurarak ya da [email protected] adresine e-posta göndererek ön kayıt yaptırabilecek. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye +90 392 223 64 64 numaralı telefon hattı veya +90 533 875 93 05 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru detayları ve sınav aşamalarına dikkat!

Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Lisans Programına kayıt olmak isteyen KKTC vatandaşı adayların, üniversitenin giriş sınavından başarılı olmaları gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarında ilk 800 bin içinde yer almaları şartı aranıyor.

Lisans düzeyindeki yetenek sınavında; tek ses, çift ses, üç ses ve dört ses ile aralık ve akor tekrarları, tonal veya makamsal ezgi ile ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi, adayın kendi hazırladığı bir şarkı ya da türküyü söylemesi, kendi enstrümanıyla çalacağı bir eser ve mülakat bölümü yer alıyor.

Yüksek lisans ve doktora programları için yapılacak sınav ise; müzik eğitimi ve müzik teorisine yönelik yazılı test, sözlü mülakat ve enstrüman performansından oluşuyor. Enstrüman bölümünde adaylardan bir etüd ve bir eser seslendirmeleri isteniyor.

Başvurularını e-posta yoluyla yapacak adayların, maillerinde ad-soyad, mezun olduğu okul ve şehir, telefon numarası ile e-posta adreslerini belirtmeleri gerekiyor. Ayrıca adayların, sınava yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi katılacaklarını da ön kayıt sırasında bildirmeleri gerekiyor.