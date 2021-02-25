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Nadir'in önüne geleni ‘Fetöcü’ ilan etmesi tam bir akıl tutulmasıdır

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Platform, bir basın mensubuna yönelik açıklamalarından dolayı Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’i eleştirdi.
Nadir'in önüne geleni ‘Fetöcü’ ilan etmesi tam bir akıl tutulmasıdır

Sendikal Platform, çözüm ve barışı savunan insanların “FETÖ gibi gerici bir zihniyetle aynı kefeye konulmasını" eleştirerek, “Hükümete hakim olan mevcut zihniyete ve bu çarpık düzene muhalif olan, Kıbrıs Türk toplumunun geleceği için ise çözümü savunan kesim ilericidir, laiktir, aydınlıktır, barışçıldır, tertemizdir.. İlla gerici ve faşist bir zihniyet arıyorsanız aynaya bakın” çağrısında bulundu.

Platform, bir basın mensubuna yönelik açıklamalarından dolayı Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’i eleştirdi.

Açıklamada, “Demokrasiden yoksun bu şahsın başında olduğu basın kuruluşunu yandaş medya olarak kullanması zaten etik değerler açısından utanç verici bir durumken, bir de kraldan çok kralcı rolüne bürünüp önüne geleni ‘Fetöcü’ ilan etmesi tam bir akıl tutulmasıdır” denildi.

Fethullah cemaatinin Türkiye Cumhuriyeti’nde en güçlü olduğu dönemde Nadir çiftinin başında bulunduğu basın kuruluşunun yayınlarının arşivlerde durduğuna işaret edilen açıklamada, “O nedenle illa gerici ve faşist bir zihniyet arıyorlarsa aynaya bakmaları yeterli olacaktır” ifadesi kullanıldı.

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