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Narkotik Ekipleri Başarılı Bir Operasyona Daha İmza Attı

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Toplamda 1 Kilo 300 Gram Eroin Ve 1 Adet Hassas Terazi Ele Geçirildi
Narkotik Ekipleri Başarılı Bir Operasyona Daha İmza Attı

06.11.2020 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da M.A.(E-51)’nın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup bahse konu şahıs tutuklanmıştır.    

            Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen S.K(E-36) yönetimindeki araç ile  Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde seyir halinde tespit edilerek araçta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna  inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. bahse konu şahıs ve konu araçta yolcu olarak bulunan E.A.(E-50 ) ve C.R.A.(E- 23) tutuklanmıştır.  

            Mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen B.Ş.K.(E-42) Lefkoşa’da tespit edilerek kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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