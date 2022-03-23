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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nden büyük operasyon

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nden büyük operasyon
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nden büyük operasyon

23.03.2022 tarihinde, Minareliköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Beyaz Kurt Operasyonu) sonucu; C.O.B.(E-30) tasarrufunda yaklaşık 1 kilo ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

                                                                                              

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