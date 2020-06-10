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NASA'nın çektiği fotoğraf, Mars'ta hayat olduğunu kanıtladı

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NASA'nın çektiği fotoğraf, Mars'ta hayat olduğunu kanıtladı
NASA'nın çektiği fotoğraf, Mars'ta hayat olduğunu kanıtladı

Mars'ta hayat olup olmadığı yıllardır tartışılmaya ve iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak YouTube kanalının sahibi ArtAlien Mars'ta hayat olduğunu kanıtladığını iddia ettiği görüntüleri paylaştı.

Mars'la ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Yıllardır NASA'nın birçok keşfi kamuoyundan sakladığı iddia ediliyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi. You Tube kanalının sahibi ArtAlien, Mars fotoğraflarının birinde taşlaşmış bir bacak bulduğunu söyledi ve kanıtları paylaştı.

Mars'la ilgili iddialar bitmek tükenmek bilmiyor. You Tube kanalının sahibi ArtAlien bacağın ancak etobur bir canlı tarafından bu hale getirilmiş olabileceğini ve üzerinde dev yuvarlak ısırıklar olduğunu belirtiyor.

Sabah'ın haberine göre, bir başka komplo teorisyeni ise bacağın fotoğrafta görünenden daha büyük olduğunu ve bir zamanlar Mars'ta devasa büyüklükte canlıların yaşamış olduğunu söyledi. Bu ilginç iddia sosyal medyada da kendine yer buldu ve tartışmalara neden oldu.

Kendisini jeolog olarak tanıtan bir kullanıcı, ortada bacak olmadığını, bir kaya parçasının dış etkenlerden dolayı zamanla aşındığını belirtti.

Uzayda insanlardan başka canlıların olduğu yıllardan beridir merak konusu. Sabah'ın haberine göre, uzaylılar tarafından kaçırılan insanlar, açıklanamayan uçan cisimler ve daha birçok olay var. Ancak tam olarak hiçbiri kesin şekilde kanıtlanamadı.

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