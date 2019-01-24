Natasa Pilidu Mısır’da temaslarda bulundu

Rum Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun, Mısır’da bir takım temaslarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesine göre, Rum Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında özellikle kruz gemileri alanında yeni hattın açılması konusunun yeteri kadar ilerlemiş düzeyde olduğunu belirtti.

Mısır’da, Mısır Ulaştırma Bakanı, Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Pilidu, iki ülke arasındaki denizcilik alanındaki işbirliği konusunu ele aldı.

Rum Habere Ajansı’na açıklamalar yapan Pilidu, yaptığı görüşmelerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Denizcilik Örgütü düzeyinde, politika konularında ve denizcilik alanındaki işbirliğinin mükemmel olduğunu da söyledi.