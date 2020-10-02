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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek

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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg pazartesi Ankara'da, salı Atina'da olacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg pazartesi Ankara'da, salı Atina'da olacak.

Stoltenberg, Ankara'daki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.

Daha sonra Atina'ya geçecek olan Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile görüşecek.

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu dün duyurmuştu.

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