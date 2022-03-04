NATO’dan Rusya açıklaması: Savaş istemiyoruz ama…

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında, NATO’nun Doğu Avrupa ve Orta Avrupa’daki uzun vadeli mevcut planlarının ele alınması beklenen toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Toplantı devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Avrupa’da savunma kapasitesini artıracaklarını dile getiren Stoltenberg “Üyelerimize herhangi bir saldırıya müsaade etmeyeceğiz” dedi.

NÜKLEER SANTRALİ VURMASIYLA İLGİLİ İLK TEPKİ

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki nükleer santrali vurması ile ilgili ‘Nükleer santrale yönelik saldırıyla ilgili raporlar gördük. Bu sadece bu savaşın pervasızlığını ve onu sona erdirmenin önemini, Rusya’nın tüm birliklerini geri çekmesinin ve diplomatik çabalara iyi niyetle başvurmasının önemini gösteriyor.’ ifadelerinde bulundu.

Stoltenberg, sivilleri hedef alan saldırıları da kınadı.

Stoltenberg, “NATO müttefikleri, Rusya’ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladılar.

Ukrayna’ya desteğimizi yineliyoruz. Aynı zamanda belirtmeliyiz ki, NATO çatışmanın bir parçası değildir. NATO bir savunma ittifakıdır.” dedi.

Stoltenberg, Rusya ile çatışma istemediklerini vurgularken, “Savunmamızın gereği olarak İttifak’ın doğusundaki NATO güçlerinin varlığını artırdık. Ayrıca, ABD’nin daha fazla askerle güçlü taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum. Avrupalı Müttefikler ve Kanada’nın İttifak’ın doğu kısmında, karada, denizde ve havada daha fazla varlık göstermelerini de memnuniyetle karşılıyorum. Bence şu anda karşı karşıya olduğumuz kriz, Kuzey Amerika’nın NATO’da stratejik dayanışma içinde bir arada durmasının önemini gösteriyor.” dedi.