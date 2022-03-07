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Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi açıldı

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Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi açıldı
Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi açıldı

"Prof. Dr. Necmettin Erbakan" fotoğraf sergisi açıldı.

Sergi, Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) tarafından  Lefkoşa'da, Türkiye’nin eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Erbakan'ın vefatının yıl dönümü vesilesiyle açılan sergide, Erbakan'ın siyasi hayatından karelere yer verildi.

1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında merhum Bülent Ecevit Başbakanlık, Necmettin Erbakan ise Başbakan Yardımcılığı görevindeydi.

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