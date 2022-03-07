"Prof. Dr. Necmettin Erbakan" fotoğraf sergisi açıldı.
Sergi, Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) tarafından Lefkoşa'da, Türkiye’nin eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Erbakan'ın vefatının yıl dönümü vesilesiyle açılan sergide, Erbakan'ın siyasi hayatından karelere yer verildi.
1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında merhum Bülent Ecevit Başbakanlık, Necmettin Erbakan ise Başbakan Yardımcılığı görevindeydi.
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