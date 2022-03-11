Nefret Söyleminde İstisna: Putin’in Ölümünü İsteyen Gönderilere İzin Verecekler

Facebook ve Instagram, nefret söylemi politikasında geçici bir değişiklik yapıyor ve Putin'in ölümünü isteyen ve Ukraynalı sivillere uygulanan şiddeti belirten gönderilere izin veriyor.

Rusya-Ukrayna savaşının bir diğer cephesi de sosyal medyada. Twitter, Facebook ve Instagram da Rusya’nın saldırılarına karşı yeni hamleler geliştirmeye devam ediyor.

Reuters’ın ulaştığı bir iç yazışmaya göre; bazı ülkelerdeki Instagram ve Facebook kullanıcılarının şiddet içerikli paylaşımlarına izin verilecek. Ayrıca Meta, içerik moderatörlerine Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’nun ölümünü isteyen paylaşımlara da izin verileceğini söyledi.

Geçici politika değişikliği Ukrayna, Rusya, Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya’ya uygulandı. Ancak Facebook, savaş esirlerine yönelik şiddet çağrılarına izin verilmeyeceğini söyledi.

RUSYA’DAN META’YA SERT TEPKİ

Meta’nın aldığı bu yeni karara ise Rusya sessiz kalmadı. ABD’deki Rus Büyükelçiliği, Ruslara yönelik nefret söylemini onayladığı için Meta’yı sert bir dille eleştirdi.

Washington DC’deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği tarafından yayınlanan açıklamada, Facebook ve Instagram’ı yöneten ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Rus ordusuna yönelik şiddet çağrılarına yeşil ışık yakarak Rusya’ya bilgi savaşı ilan edildiğini söyledi.

Büyükelçilik, “Meta’nın Ruslara karşı kin ve düşmanlığı körüklemeye yol açan saldırgan ve canice politikası rezilliktir. Şirketin eylemleri, ülkemizde ilan edilen kuralsız bilgi savaşının bir başka kanıtıdır. Batı düzeninin propaganda makinesi” dedi.