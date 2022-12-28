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Neofitu: Ben Guterres Çerçevesini imzalardım

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesinde sunulan “Guterres Çerçevesinin”, o dönemde kendisi tarafından imzalanacağını iddia etti.
Neofitu: Ben Guterres Çerçevesini imzalardım

Alithia gazetesi: “Ben Guterres Çerçevesini İmzalardım” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, DİSİ Başkanı ve Rum başkanlık seçimlerinin adaylarından biri olan Averof Neofitu’nun dün bir televizyon programına katılarak soruları yanıtladığını yazdı.

Habere göre Neofitu, 2017 yılında Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesinde kendisinin olması durumunda, stratejik anlaşma olarak sunulan Guterres Çerçevesini imzalayacağını belirterek “stratejik anlaşma olarak Guterres Çerçevesinin imzalanması için ısrar ederdim” şeklinde konuştu.

Guterres Çerçevesinin Kıbrıs sorununun çözümünün ve müzakerelerin devamı için gerekli olduğu iddiasında bulunan Neofitu, KKTC’deki yerel seçimlerin sonuçlarına da değindi.

Neofitu, “Türkiye’nin bugünkü tezleri karşısında Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorununun doğru çerçeveye girmesi için mücadele ettiklerini” iddia ederek “Kıbrıs’ın bölünmesini asla kabul etmeyeceğini, DİSİ olarak bölünmüş bir vatana asla onay vermediklerini ve mücadelelerinin adanın yeniden birleşmesi için olduğunu” savundu.

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