Netanyahu aleyhtarları Batı Kudüs’te gösteri yaptı

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhindeki gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Netanyahu’nun istifasını isteyen grup Batı Kudüs’te gösteri yaptı.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhtarı gösteriler devam ediyor.

Gösterilerin merkezi bu kez Batı Kudüs oldu.

Sokaklarda toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi.

Netanyahu hükümetinin yeni tip koronavirüsle mücadeleyi kötü yönettiğini dile getiren göstericiler meydanlarda “Netanyahu istifa” diye slogan attı.

Göstericiler, Netanyahu’nun hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle de istifa etmesi gerektiğini savunuyor.