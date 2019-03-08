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Netanyahu’dan “Eastmed” konusunda mesaj

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Lakkotripis “Kalipso” yatağı konusunda açıklamada bulundu
Netanyahu’dan “Eastmed” konusunda mesaj

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun “İsrail’den Avrupa’ya gidecek  “EastMed” doğal gaz boru hattını donanmanın koruyacağını söylemesi basında geniş yer aldı.

Alithia gazetesi “Donanma EastMed’i Koruyacak” başlıklı haberinde, Netanyahu’nun twitter hesabından “Kıbrıs ve Yunanistan liderleri ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte, bu ülkeler vasıtasıyla İsrail’den Avrupa’ya gidecek boru hattı konusunda ilerleyebilmemiz için birkaç gün içerisinde buraya gelecek. Aynı zamanda donanma bu boru hattını koruyacak” şeklinde bir paylaşımda bulunduğunu yazdı.

Netanyahu’nun açıklaması Fileleftheros’ta “Netanyahu’dan Güçlü Mesaj- Donanma Ortakları Kıbrıs ve Yunanistan’la Birlikte Doğal Gaz Boru Hattını Koruyacak”, Haravgi’de ise “Netanyahu: Donanma EastMed’i Koruyacak” başlıklarıyla yer buldu.

LAKKOTRİPİS “KALİPSO” YATAĞI KONUSUNDA AÇIKLAMADA BULUNDU

Bu arada, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayan Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, “Kalipso” yatağında gerekecek ek araştırmalar konusunda yeni bir şey olup olmadığı sorusunu yanıtında bütün bunların gelişme halinde olduğunu söyledi.

Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde “Kalipso” yatağındaki keşif konusunda bilgilendirme beklendiğini dile getiren Lakkotripis, “Glafkos” yatağındaki keşif konusunda ise henüz erken olduğunu belirtti.

Lakkotripis, “Glafkos” yatağında araştırma yapan Exxon Mobil-Qatar Petroleum’un, Rum Yönetimi’yle olan sözleşmesi uyarınca, keşfin teyit sondajına ihtiyacı olup olmadığına dair niyeti konusunda kendilerini bilgilendirmek için 30 gün süresi bulunduğunu anımsattı. Lakkotripis, bunun akabinde ise şirketler grubunun, teyit sondajının nerede ve ne zaman yapılacağını söylemek için de 3 ay süreye sahip olduğunu ifade etti.

Bu yüzden gidecek biraz daha yolları bulunduğunu ifade eden Lakkotripis, haberleri olduğu zaman açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

STEPHEN BLANK

Öte yandan gazete, Amerikan Dış Politika Konseyi kıdemli üyesi ve enerji güvenliği uzmanı Stephen Blank’ın Atina-Makedonya Haber Ajansı’na verdiği demeçte, tek yanlı ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 10’uncu parselde yapılan keşfin ardından açılmakta olan yeni perspektiflere atıfta bulunduğunu iletti.

Demecinde, EastMed boru hattının inşasının “jeopolitik gereklilik” olduğuna da dikkat çeken Blank, 10’uncu parseldeki keşif konusunda ise, bunun “Kıbrıs için sürpriz bir gelir kaynağından ibaret olduğuna” işaret etti.

Blank, bu durumun, “Ankara’nın, KKTC’nin yasal haklarından dışlandığını savunarak hali hazırda buna tepki göstermesine bağlı olarak, Türkiye’yle olan sürtüşmeleri artıracağını” da öne sürdü.

DOĞAL GAZ ŞİRKETLERİ ALTYAPI EKSİKLİĞİNDEN ŞİKÂYETÇİ

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ExxonMobil, Total ve ENI temsilcilerinin dün yaptıkları açıklamalarda, sondajlara ve deniz aşırı hidrokarbon faaliyetlerine hizmet verilmesine ilişkin liman altyapılarındaki büyük sıkıntılara atıfta bulunduklarını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 6’ncı Doğu Akdeniz Doğal Gaz Konferansı çerçevesinde, hidrokarbon sanayi altyapıları konulu dünkü tartışmada söz alan şirket temsilcilerinin, liman altyapılarındaki yetersizlik ile Limasol Limanı’ndaki tekelleşme yüzünden rekabetçi altyapıların eksikliği konularını ortaya koyduklarını ekledi.

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