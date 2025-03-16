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Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'e rekabet soruşturması

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Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'e rekabet soruşturması
Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'e rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, söz konusu teşebbüslere yönelik ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi.

Bu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, kurulun, elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu belirtildi.

Açıklamada, Netflix Inc., Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri AŞ, Los Gatos Turkey Medya Eğlence Ltd. Şti. ve Los Gatos Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (Netflix), The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti. ve Disney XD Televizyon Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (Disney +), Exxen Dijital Yayıncılık AŞ (Exxen), BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ (BluTV), Amazon.com Sales, Inc, Amazon.com Services LLC, Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Digital UK Limited, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti ve Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (Amazon) ile Gain Medya AŞ (Gain) hakkında soruşturma açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında yürütülecek incelemeye ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açılan soruşturma kapsamında, Netflix'in, içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında yapımcı/dağıtıcılar/telif hakkı sahipleri ve yetenek kadrosuna dahil kişilere yönelik münhasırlık koşulları ileri sürerek, Türkiye'de faaliyet gösteren yapımcılar veya orijinal içeriklerde yer alan oyuncu gibi yetenek kadrosuna dahil kişiler arasında ayrımcılık yapmak, platformda kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında kanunu ihlal edip etmediği araştırılacak.

Ayrıca, Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'in yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar, diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla kanunu ihlal edip etmediği incelenecek."

Bu arada, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor. 

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