  • BIST 2.144,26
  • Altın 917.108
  • Dolar 14.7906
  • Euro 16.3589
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Netflix evler arası şifre paylaşımının önüne geçecek özelliği devreye aldı

»
Netflix evler arası şifre paylaşımının önüne geçecek özelliği devreye aldı
Netflix evler arası şifre paylaşımının önüne geçecek özelliği devreye aldı

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix, farklı hanelerde aynı hesabın kullanılmasını önlenmek için harekete geçti.

Şifre paylaşımıyla başkalarının da hesabından yararlanmasını sağlayan kullanıcılardan ekstra ücret talep edilecek.

 

Önümüzdeki hafta devreye girecek ve şimdilik üç ülkede (Şili, Kosta Rika, Peru) test edilecek özellikle ilgili Netflix’in blogundan şunlar kaydedildi: “Standart ve premium aboneliklerimizde, birlikte yaşayan insanlar için farklı profil özelliğiyle Netflix hesabı paylaşmayı kolaylaştırdık. Bu çok popüler olmakla birlikte Netflix’in nasıl ve ne zaman paylaşılabileceği konusunda karışıklığa neden oldu. Bunun bir sonucu olarak hesaplar haneler arasında paylaşılır hale geldi, bu da bizim üyelerimiz için yeni film ve dizilere yatırım yapma kapasitemizi etkiledi.”

Test edilen yeni özellikle Netflix aboneleri, yeni abonelikten daha düşük bir ücret karşılığında birlikte yaşamadıkları iki kişi için alt hesap açabilecek.

Değişikliğin tüm ülkelerde uygulamaya başlamadan önce üç ülkede deneneceği vurgulandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En Çok Kullanılan Uygulamaya Facebook da Katıldı16 Mart 2022 Çarşamba 23:27
  • Microsoft, Windows 11'i toparlıyor!16 Mart 2022 Çarşamba 19:10
  • Slovakya’yı Karıştıran Casusluk Skandalı15 Mart 2022 Salı 23:08
  • Apple, Rus ödeme sistemi Mir’i telefonlarına ekledi15 Mart 2022 Salı 21:20
  • Meta, Putin Konusunda Geri Adım Attı15 Mart 2022 Salı 17:36
  • Elon Musk, California’daki 7 Evini 128 Milyon Dolara Sattı14 Mart 2022 Pazartesi 22:40
  • Elon Musk’tan ‘Pablo Escobar Meme’li Netflix Taşlaması14 Mart 2022 Pazartesi 16:42
  • Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı11 Mart 2022 Cuma 22:45
  • Facebook, Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek11 Mart 2022 Cuma 22:00
  • Rusya’da Instagram’a Erişim Yasaklandı11 Mart 2022 Cuma 20:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti