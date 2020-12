Netflix kullanıcılarına müjde. Herkesin beklediği özellik geliyor

Dijital yayın platformu Netflix, Android uygulamasına arka planda dinleme özelliği getiriyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Netflix, görüntüyü kapatıp telefonda başka işlemler yaparken sadece sesi duymayı sağlayacak özelliği bazı kullanıcıların cihazlarında sunmaya başladı. Bu fırsatı yakalayanlar, tam ekranda izlediği yayınlarda görüntünün üst kısmında "Video Off" (Videoyu Kapat) düğmesine sahip.



Bir diğer yol da kullanıcıların uygulama ayarlarına gidip "Audio Only" (Yalnızca Ses) kısmında karşısına çıkan "Always On" (Her Zaman Açık) ya da "Headphones or External Speakers" (Kulaklık veya Harici Hoparlör) seçeneklerinden birini aktif hâle getirmek.

Öte yandan, arka planda dinleme özelliğinin dünya genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.