Netflix şifresini paylaşanlar dikkat!

Netflix, kullanıcılarının abonelik almış olan kişi ile aynı çatı altında yaşayıp yaşamadıklarını belirlemek üzere bir test başlattı.

Netflix, kullanıcılarının abonelik almış olan kişi ile aynı çatı altında yaşayıp yaşamadıklarını belirlemek üzere bir test başlattı.

Bazı ülkelerde kullanıcılar Netflix'i açmak istediklerinde "Bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı açmak gerekiyor" uyarısı ile karşılaştılar.

Az sayıdaki Netflix kullanıcısından da benzer şekilde hesap sahibi ile aynı mekanda bulunduklarını kanıtlamaları istendi. Bunun için hesap sahibinin e-posta adresine gönderilen bir kodun girilmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili Netflix'ten yapılan açıklamada "Netflix hesaplarını kullanan kişilerin bu hesapları kullanma yetkisine sahip olup olmadıklarını anlayabilmek amacıyla bir test yürütüyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu testin, bu hizmetten faydalananların bunu yapmaya hakkı olduğundan emin olunmak için başlatıldığı belirtildi.

Şimdilik ertelemek mümkün

Bu durum şifre paylaşılmasını engellemeye yönelik bir adım anlamına geliyor. Şimdilik bu uyarılar ertelenebiliyor ve Netflix seyretmeye devam edebiliyorsunuz ancak Netflix'i her açtığınızda bu uyarı ile karşılaşmak ve bir süre sonra gerekli adımları atmadığınız takdirde açamamak durumunda kalabilirsiniz.

Netflix'in kullanım sözleşmesinde bir hesaba ait tüm kullanıcılar aynı çatı altında yaşıyor olması gerektiği açıkça belirtiliyor.