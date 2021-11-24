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Netflix ve Spotify'dan iş birliği; dizi ve film müzikleri bir araya geliyor!

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Video akış platformu Netflix ve müzik dinleme uygulaması Spotify, işbirliğine gitti. Netflix içeriklerine ait lisanslı müzik ve podcast yayınları Spotify özel kanalında kullanıcılara sunulacak.
Netflix ve Spotify'dan iş birliği; dizi ve film müzikleri bir araya geliyor!

Dizi, oyun veya filmlere ait soundtrack müzikler yıllardır önemli bir yere sahip. Pek çoğu listelerde hit olurken sayısız ödüle de layık görüldü. Haliyle müzik platformları bu türe özel bir ilgi gösteriyor.
Spotify daha önce de Disney ile ortaklık yapmış ve platformun yapımlarına ait müzikler ve podcast yayınları için özel bir Hub oluşturulmuştu. Böylece tüm popüler müziklere tek bir yerden ulaşılması mümkün olmuştu.

Netflix Hub da platformun içeriklerine ait müzikleri ve podcast yayınlarını barındıracak. Ayrıca müziklerin nasıl yapıldığına dair sahne arkası yayınlar da olacak. Squid Game, 'Tick, Tick... Boom!, La Casa de Papel ve Bridgerton gibi belirli içeriklerin lisanslı müzikleri sisteme yüklenmiş durumda.

Netflix bazı içerikler için Genişletilmiş Albümler adı verilen bir kanal da hazırlıyor. Sahne arkasına ait yayınlar işte bu kanalda yer alacak. The Harder They Fall filmi için bu kanal hazır durumda. Zamanla yeni kanallar buraya eklenecek. Netflix Hub bir kaç ülke için kullanıma sunulmuş durumda.

 

T24.

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