Netkent Üniversitesi’nden 5 Yılda Toplam Bin Öğrenciye Yazılım Mühendisliği Bursu

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, KKTC’nin yazılım üssü olması ve Türkiye’deki "1 milyon yazılımcı" yetiştirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla 2020-2021 güz döneminden başlamak üzere KKTC ve Türkiye’de toplam 1.000 öğrenciye, 4 yıl süreyle karşılıksız yazılım mühendisliği bursu vereceğini açıkladı. Üniversite bünyesinde bir de yazılım kuluçka merkezi kurulacağı kaydedildi.

üzere 5 yıl süreyle her dönemde 100, toplamda 1.000 öğrenciye verilecek bursun 4 milyon Amerikan doları değerinde olduğu açıklandı.

Netkent Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Yarınlar Bizim Eğitim Bursu” kapsamında, üniversitenin Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Lisans Bölümü’ne güz dönemi için 100 öğrenci, bahar dönemi için 100 öğrenci olmak üzere, her akademik yıl tam burslu (%100 burslu) 200 öğrenci alınacak. Burs programı, 2020-2021 güz döneminden itibaren başlayacak. Programa kabul edilecek öğrenciler, bağımsız bir seçici kurul tarafından belirlenecek. Burs almaya hak kazananlar 20 Temmuz’da açıklanacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Genel Sekreteri Cavit Tuna, KKTC’nin ve Türkiye’nin teknolojik olarak yükselmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Tuna, ’’ Dünya artık değişiyor. Küresel rekabet inanılmaz boyutlara ulaştı. Biz de üniversite olarak, KKTC’nin yakın geleceğin yazılım üssü, Türkiye’nin de dünyada teknoloji gücü, olması için emek harcayacak, bu alanda küresel düzeyde rekabet edecek bilgiye sahip, entelektüel anlamda tam donanımlı, bilimsel gelişimi kucaklayan, KKTC’nin ve Türkiye’nin teknolojik olarak yükselmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay da burs programına ilişkin olarak ’’ Biz bu programla, 4 yıllık lisans eğitimi sürecinde bilim ve matematiğin katkısıyla bilgisayar programlarını tasarlama, yazılım geliştirme, veri işleme ve endüstrideki teknolojik sorunları çözme konularında bilişim teknolojilerine hâkim, bilgisayar teknolojilerindeki hızlı değişime ve gelişime yön veren yazılım mühendisleri yetiştirmeyi hedefledik. Bu çocuklar mezun olduktan sonra, kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinde kullanma, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama, modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama gibi farklı becerilere sahip olacaklar” ifadesini kullandı.