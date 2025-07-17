  • BIST 10208.98
  • Altın 4310.472
  • Dolar 40.2833
  • Euro 46.8438
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

New York’taki Kıbrıs zirvesi bu akşam yapılıyor

» »
Kıbrıs konusunda New York’ta dün akşam yemeğiyle başlayan “Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı” bu akşam 5+1 formatındaki ana oturumla devam edecek.
New York’taki Kıbrıs zirvesi bu akşam yapılıyor

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyetlerinin katılımıyla saat 18.30’da başlayacak oturum, yaklaşık 2 saatlik aranın ardından kapanış oturumuyla sürecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’a toplantıda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser Eşlik ediyor.

New York’taki 5+1 Gayrıresmi Zirvesi, 17-18 Mart tarihlerinde yapılan toplantının devamı niteliğindedir.

Tatar’ın ikili temasları

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün 17.00’de BM Merkezi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Tatar, 17.30’da da Birleşik Krallık Avrupa Devlet Bakanı Stephen Doughty ile ikili görüşme yapacak.

Toplantının ardından basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının ardından bu akşam saat 00.00’de BM Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısından sonra New York’tan ayrılacak olan Tatar, cuma akşamı saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yapacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KTAMS yarın Telekomünikasyon Dairesi'nin tüm şubelerinde 2 saatlik uyarı grevi yapacak16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:03
  • T&T: Havalimanı hepimizin. El birliği ile sorunları birlikte çözelim16 Temmuz 2025 Çarşamba 16:10
  • Esendağlı: Bilirkişi raporunun gelmesiyle dava sonuçlanma aşamasına geçecek16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:40
  • Hamileliğin sonlandırılması suçundan tutuklandı, kanında kokain çıktı16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:39
  • Yerde bulduğu banka kartıyla alışveriş yaptı16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:37
  • İskele’de tespit edildi... Türkiye'ye iade edilecek16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:37
  • Bir haftada 81 kaza, 23 yaralı16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:35
  • İsias Davası: Duruşma 6 Kasım’a ertelendi16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:35
  • İsias Davası: Erhürman “Ailelerin hedefini kendi hedefimiz"16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:20
  • Asgari Ücret toplantısından sonuç çıkmadı16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti