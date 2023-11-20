Nikos Hristodulidis: Kıbrıs sorunundaki diyaloğun başlaması için her gün çabamızı artırıyoruz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun başlaması için her gün çabalarını artırdığını belirtti. Nikos Hristodulidis, “Türk tarafının yarattığı problemlere rağmen sürekli inisiyatif alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs sorunuyla ilgili atanacak temsilci konusundaki haberler, Rum basınında yer almaya devam ederken Kıbrıs Rum tarafının yılda iki- üç kez adayı ziyaret edecek Jane Holl Lute benzeri bir temsilci istemediği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, “Geçici Temsilci İstemiyor” başlıklı haberinde, Rum kesiminin Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaya ve zaman harcamaya istekli bir temsilci atanmasını istediğini yazdı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yılda iki- üç kez adaya günübirlik ziyaretler gerçekleştiren Jane Holl Lute’un misyonlarıyla izlediği pratiğin buna çok da yardım olamayacağının düşünüldüğünü belirten gazete, Rum kesiminin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri'yle yaptığı son telefon görüşmesinde dahi gönderdiği mesajın, Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci görevini üstlenmek amacıyla seçilecek kişinin, müzakereler için iki tarafla da çalışacak gerekli zamana sahip olması gerektiği yönünde olduğunu bildirdi.

Rum kesiminin, temsilcinin eğer çıkmazın bir şekilde ortadan kaldırılmasını istiyorsa iki tarafla sürekli temaslarda bulunarak zaman harcaması gerektiğini düşündüğünü kaydeden gazete, Rum kesiminin yılda 2-3 kez Kıbrıs’a gelip liderlerle görüşerek, daha sonra da adadan ayrılan Jane Holl Lute tarzında bir atama istemediğine işaret etti.

Gazete, Rum hükümetinin böyle bir uygulamanın beklenen performansı sergilemesinin kolay olmadığını düşündüğünü de ekledi.

HRİSTODULİDİS

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün, EOKA’cı Kiriakos Matsis'in anıldığı törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun başlaması için her gün çabalarını artırdığını iddia etti.

Konuşmasında tarihi sorumluluğun ağırlığından söz ederek, bu sorumluluğun ağır olduğunu çünkü vatanlarının hâlâ işgal atında olduğu iddiasında bulunan Hristodulidis, bu yüzden, görevini devraldığı ilk günden bu yana Türk tarafının yarattığını öne sürdüğü zorluklar, hayal kırıklıkları ve problemlere rağmen sürekli inisiyatifler aldıklarını savundu.

Hristodulidis, “yeniden müzakere masasında yer almak aynı zamanda BM kararları ile AB ilke ve değerleri pusulasıyla, diyalog aracılığıyla arzu edilen şey olan kurtuluş ve yeniden birleşmenin yanı sıra sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüme ulaşmak için her gün çabalarını yoğunlaştırdıklarını” öne sürdü.

Hristodulidis, çocuklarına yarın için korkmadan yaşama hakkı vermek istediklerini de sözlerine ekledi.

LETİMBİOTİS

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Kiriakos Matsis için Selanik’te düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, hedeflenen şeyin müzakerelerin kaldığı yerden aynı zamanda BM kararları ile AB ilke ve değerleri pusulasıyla yeniden başlaması olduğunu söyledi.

AB’nin aktif katılımını istediklerini ve temsilci atanmasını beklediklerini dile getiren Letimbiotis, Rum kesimi olarak, Kıbrıs sorununda yaşayabilir, barışçıl ve nihai bir çözüm sağlanması için önkoşullar yaratmak, tüm fırsatları değerlendirmek ve tüm çabaları harcamak için ellerinden geleni yapacaklarını öne sürdü.

Letimbiotis Kıbrıs sorununun, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüyle çözüme kavuşmasına dair iradelerinin güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

İOANNU

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu ise bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çıkmazın aşılması ve diyalog için gerekli koşulların oluşturulması için her türlü çabayı gösterdiğini iddia etti.

İoannu, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri'yle sürekli temas içerisinde olduğunu ve önümüzdeki dönemde temsilci atanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

MARİO NAVA KIBRIS’TA TEMASLARDA BULUNDU

Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava'nın Kıbrıs’ta bulunduğunu ve Kıbrıs’ta bir dizi temasta bulunduğunu da yazan gazete, Nava’nın temasları çerçevesinde karma köy Pile’yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Gazete, Nava’nın Pile’de köyün muhtarları ile bir araya geldiğini ve muhtarlarla BM ile kısa süre önce uzlaşılanların da hayata geçirilmesinin aralarında bulunduğu bir dizi konuyu ele aldığını kaydetti.

Nava'nın iki tarafın temsilcileriyle bir araya geldiği, Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ise telekonferans yöntemiyle konuştuğu da belirtildi.