  • BIST 8325.3
  • Altın 1656.911
  • Dolar 26.844
  • Euro 28.7246
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri ile görüşmesi 22 Eylül’de

»
BM Genel Kurulu çerçevesinde Genel Sekreter Antonio Guterres’le ikili görüşmesinin 22 Eylül’de olacağını açıklayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in, New York’a gidişi öncesinde Guterres’e mektup gönderdiği bildirildi.
Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri ile görüşmesi 22 Eylül’de

BM Genel Kurulu çerçevesinde Genel Sekreter Antonio Guterres’le ikili görüşmesinin 22 Eylül’de olacağını açıklayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in, New York’a gidişi öncesinde Guterres’e mektup gönderdiği bildirildi.

Rum tarafının,  Guterres’ten henüz çağrı yapılmadığı için Genel Sekreter Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü bir görüşme yapılması beklentisinin havada kaldığına işaret eden Rum basını, bunu “Türk tarafının taktiklerinden kaynaklandığı” şeklinde yorumladı.

Fileleftheros “Şimdilik İkili İçin Randevu… Guterres-Hristodulidis Görüşmesi 22 Eylül’de, Tatar İle Üçlü Görüşme Havada” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununa müdahil olan ya da yakından takip edenlerin iki liderin Genel Sekreter tarafından davet edilmesi halinde New York’ta üçlü görüşme yapılmasına kesin gözüyle baktıklarını yazdı. Ancak “Türk taktiklerinin Guterres’in ilgili çağrıyı yapmasına müsaade etmediği için konunun havada kaldığını” savundu.

Gazete bu nedenle iki liderin Genel Sekreter’le randevusunun ayrı ayrı olacağını, üçlü arasında ortak bir görüşmeye, tümü New York’tayken karar verilmesi ihtimali olduğuna işaret etti.

Habere göre Hristodulidis Guterres’le görüşme tarihini dün, 22 Eylül olarak açıkladı. BM Genel Kurulu’nda 20 Eylül’de konuşma yapacak olan Hristodulidis New York’a gidişi öncesinde BM Genel Sekreteri’ne “bir Kıbrıs Temsilcisi ataması gerektiği” görüşünü, BM Güvenlik Konseyi’nin konuyla ilgili son kararına atıf yaparak yinelediği bir mektup gönderdi.  Hristodulidis, okulların açılması vesilesiyle dün bir ortaokulu ziyareti sırasında gazetecilerin ilgili sorusuna karşılık Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın, Türk dengi ile görüşmesinin ardından kendisine, “müzakerelerin yeniden başlaması için bir perspektif oluştuğunu ilettiğini söyledi “ancak anlaşılacağı gibi her şey verilere göre değerlendirilecek” ifadesini kullandı.

Çarşamba günü Genel Sekreter’den yazılı olarak, “Kıbrıslı Türk lider ile bu görüşmenin gerçekleşmesini ileri götürmesini istediğini” söyleyen Hristodulidis, bu talebi hem BM’deki Rum Daimi Temsilci hem de kısa süre önce Ada’yı ziyaret eden BM Genel Sekreter Yardımcısı’nın Jenca aracılığıyla ilettiklerini belirtti. Mektubunda, üçlü görüşmeye ve Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’nin bir özel temsilci atamama çağrısına cevap vermesi konularına odaklandığını kaydetti.

Haravgi ise haberi “Başkan Özel Temsilci Atanmasını ve Tatar’la Görüşme İstiyor… Nikos Hristoduolidis’in BM Genel Sekreteri İle görüşmesi 22 Eylül’de” başlığıyla verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ara bölgedeki dikenli tellerin durumu Eylül ayında yeniden değerlendirilecek01 Ağustos 2023 Salı 14:49
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 175,000 Euro Bağış26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:11
  • Erdoğan: Adanın gerçekleri temelinde çözümden kaçmadık, kaçmayız25 Temmuz 2023 Salı 08:07
  • Rum basını: Yeniden birleşme katıksız Guterrez Çerçevesi aracılığıyla hala mümkün24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:55
  • Tatar Rum Lider'e mektup gönderdi18 Temmuz 2023 Salı 16:56
  • Kıbrıs Politikasından Çark! Olgun bu yüzden mi istifa etti?18 Temmuz 2023 Salı 08:14
  • Kıbrıs sorunu için Eylül ayına kadar yoğun hazırlık17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:05
  • CTP: Sonuç odaklı, ucu açık olmayan, federal temelde görüşme zeminine geri dönülmelidir!15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:00
  • Hasipoğlu, BM GK kararı kendi kendisi ile çelişiyor13 Temmuz 2023 Perşembe 12:44
  • Özel Temsilci Ergün Olgun:Adaletin gereği Kıbrıs Türk Tarafına eşit söz hakkı ve imkân tanınmasıdır12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti