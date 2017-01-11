Kıbrıs kuzeyinden ve güneyinden yaklaşık 130 örgütün temsilcisi bu akşam ara bölgede bir araya gelerek müzakereler kapsamında Cenevre’de olan liderlere destek belirtti.

Barış isteklerini ortak dille seslendiren Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, Mustafa Akıncı’ya ve Nikos Anastasiadis’e “Kıbrıs halkının umut ve beklentilerine yanıt verecek, adadaki bölünmeyi ortadan kaldıracak, herkes için güvenlik koşullarını yaratacak bir çözüme ulaşın” çağrısında bulundu.

Siyasi parti, sendika, dernek, gençlik, kadın, işveren ve meslek örgütleri ile iki toplumlu platformlardan oluşan, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, bu akşam Çetinkaya Sahası’ndan çözüm için ses yükseltti.

Türkçe ve Yunanca şiirle, şarkılarla çözüm istediğini dile getiren Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, sık sık “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganı attı.

“NİKOS VE MUSTAFA ÇÖZÜMLE DÖNÜN” PANKARTLARI TAŞINDI

Birçok pankartın açıldığı etkinlikte, zeytin dalları taşındı. Bazı pankartlara iki dilde “Nikos ve Mustafa çözümle dönün” yazıldı.



Etkinliğin sunumunu Yaşar Ersoy ve Christina Christofia yaptı. Ersoy ve Christofia, Fikret Demirağ’dan ve Yiannis Ritsos’tan şiirler de okudu.

Gecede Umut Albayrak ile Gullis Theodorou birlikte sahne aldı. Caravan Blue grubu iki toplumlu bu etkinlikte şarkılarını seslendirdi.

“ÇÖZÜMÜN, YENİDEN BİRLEŞMENİN, İYİMSERLİĞİN VE UMUDUN SESİNİ YÜKSELTİYORUZ”

Etkinlikte örgütler adına hazırlanan ortak bildiri iki dilde okundu.

Ortak bildiri okunmadan önce Yaşar Ersoy ve Christina Christofia bildiriye imza koyan örgütlerin temsilcilerini sahneye davet etti.

Ortak bildiride, “Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, hep birlikte yine buradayız. Ermeni, Maronit, Latin yurttaşlarımız ve başkaları da, Kıbrıs’ın bütün evlatları hep birlikte buradayız. Yurdumuz açısından bu kritik saatte hep birlikte çözüm ve yeniden birleşme perspektifinin, iyimserliğin ve umudun sesini yükseltiyoruz” denildi.

Bildiride özetle şu ifadelere de yer verildi:

“Yurdumuzun geleceği açısından kritik ve belirleyici müzakerelere bütün Kıbrıslıların, ülkemizin geleceği için heyecan içerisinde olan herkesin güçlü, canlı, mücadeleci varlığını buradan bir kez duyuruyoruz.

Çözüm için iki liderin çabalarına desteğimizi dile getirmek için buradayız. Onlara tüm dikkat ve düşünceleriyle çözüm çabasına odaklanarak ve bağlı kalarak, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların, bütün Kıbrıs halkının umut ve beklentilerine yanıt verecek, karşılıklı olarak kabul edilecek bir anlaşmaya varmaları çağrısında bulunuyoruz. Adamızdaki bölünmeyi ortadan kaldıracak, herkes için güvenlik koşullarını yaratacak bir çözüme ulaşmaları çağrısında bulunuyoruz.

Yurdumuza ve insanlarına acı ve ayrım getiren milliyetçi taşkınlıkları, düşmanlıkları, tahammülsüzlükleri, geçmişin şiddetini nihai olarak geride bırakmanın ve gömmenin zamanıdır demek için buradayız.

Ülkemizdeki bölünmeye kaşı çıkarak, yurdumuzun yeniden birleşmesi için mücadele eden hepimiz, bu sürecin olumlu sonuca ulaşıp, kalıcı barışı güvence altına alarak, çözüme ve yurdumuzun yeniden birleşmesine götürmesini talep ettiğimizi vurgulamak için buradayız.

Yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın bütün evlatlarını kucaklayabileceğine ve herkese yaratıcılık ve refah olanaklarını sunabileceğine olan inancımızı dile getirmek için buradayız. Bunun garantisi ortak devletimizi başlangıçtaki zor adımlarında desteklemek için birlik içerisinde mücadele etmeye devam edecek olan bizler olacağız. Bunun garantisi hepimiz olacağız.

Çözüm kıvılcımının güçlenmesi ve en nihayet yeniden birleşmiş, özgür ve demokratik bir vatanı güvence altına alacak kapsamlı bir çözüme ulaşmamız için, Cenevre’de çalışmalara katılanlara yaratıcı, kararlı ve pozitif olmaları çağrısında bulunuyoruz.

Biz burada, yurdumuzun kurtuluşu için ortak mücadelede birlik içerisinde olduğumuz sürece barış ve yeniden birleşme engellenemez.”

Etkinlik, müzik dinletilerinin ardından son buldu.