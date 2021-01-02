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O Telefonlar Whatsapp Desteğini Kaybetti!

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WhatsApp yeni yıla girer girmez o telefon modellerinden desteğini çekti! İşte o modeller;
O Telefonlar Whatsapp Desteğini Kaybetti!

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı telefon modellerinden desteğini keseceğini duyurmuştu! Duyurulduğu üzere söz konusu modeller 1 Ocak 2021 itibari ile WhatsApp desteğini kaybetti!

O telefonlar WhatsApp desteğini kaybedecek!

Dünya üzerinde 2,7 milyar aktif kullanıcıya sahip olan Facebook’un bünyesinde yer alan sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir radikal bir kararı uygulamaya koydu!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 2020’nin sona ermesi ile bazı akıllı telefonlara verdiği desteğe de son verecek olduğunu daha önce açıklamıştı.

Şirket güncellediği destek sayfasında iOS 9’un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp’ı kullanamayacak olduğunu duyurmuştu.

Bir diğer deyiş ile iOS 9 ve üstü sürüme sahip olan kullanıcılar sorunsuz bir şekilde WhatsApp uygulamasını telefonlarında kullanmaya devam edebilecekler.

Ancak 2021’den itibaren iOS9’dan daha eski sürümlere sahip iseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp uygulamasını kullanamayacak olduğunuzu üzülerek belirtelim.

Fakat kullanıcılar, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi telefon modellerine iOS 9  güncellemesini yaptıkları taktirde WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam edebilecekler. iPhone 4S ve öncesi telefon modelleri  ise iOS9  desteğine sahip olmadığı için WhatsApp uygulamasını malesef telefonlarında çalıştıramayacaklar.

Diğer yandan ise, WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle desteği keseceği Android telefonlar ise şu şekilde; Samsung Galaxy S2, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve HTC Desire.

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