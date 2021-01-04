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OCAK ayı geldi... Bu kez de Les Ambassadeurs şirketler grubu kapılarını kapattı!

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Casinolar tam da Sağlık Üst Kurulu'nun toplantısı öncesi kapılarını kapatma kararlarını açıklıyor.
OCAK ayı geldi... Bu kez de Les Ambassadeurs şirketler grubu kapılarını kapattı!

Casinolar tam da Sağlık Üst Kurulu'nun toplantıası öncesi kapılarını kapatma kararlarını açıklıyor.

Bu sabah Merit Şirketler Grubu'nun kapılarını kapattığını duyurmasından sonra  Les Ambassadeurs şirketler grubu da kapılarını kapattığını duyurdu.

KKTC'de tam kapanma veya kısmi kapanma gündemde

Hızla aratan Covid19 vakları sonrasında KKTC'de tam kapanma veya kısmi kapanma gündeme geldi. 

KKTC Sağlık üst kurulu toplantısı öncesi ise ardı adına yapılan CASİNO açıklamaları dikkatleri çekti.

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YENİ YIL YENİ VERGİLER

Yeni yılın gelmesi ile birlikte CASİNOLAR 2021 yılına ait imtiyaz vergilerini ödemek durumunda. Kapatma haberleri sonrasında hükümetin nasıl bir tedbir alacağı nerakla bekleniyor.

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Merit otelleri ‘süresiz kapatma’ kararı alırken, Genel Müdür Aybars Kutluba “Bunun sebebi alınan kararlarda ekonominin tamamen göz ardı edilmesidir” dedi  Kuzey Kıbrıs’ın en büyük oteller zinciri olan Merit Grubu, belirsizlik ve kararsızlığın devam etmesi nedeniyle süresiz kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl da Merit Oteller grubu otellerini  yine kapatmıştı.

Merit Royal Genel Müdürü Aybars Kutluba, pandemi sürecinde yetkililerin ekonomiyi tamamen göz ardı ederek kararlar ürettiğine dikkat çekti.

Kutluba “Gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yaptık. Ayrıca çalışma arkadaşlarımıza da imkanlarımız ölçüsünde sahip çıktık” dedi.  

Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişlerin turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olduğunu söyleyen Kutluba şunları kaydetti:  “Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarı ile kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC’nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı almak zorunda kaldık.”

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