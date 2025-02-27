Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmesi bekleniyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yedi kişiden oluşan heyetin İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için yola çıktığını duyurdu.

Heyette, Mardin'de yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM PartiEş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Öcalan'la üçüncüsü gerçekleşecek olan görüşmenin ardından heyetin bugün İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyerek Öcalan'ın mesajını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

İmralı heyetinin İstanbul’da düzenleyecekleri basın toplantısı, DEM Parti tarafından Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı ve Van’daki Kent Meydanı’nda kurulacak LED ekranlarla canlı izletilecek. Öte yandan Van Valiliği kent genelinde tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Öcalan'ın açıklamasının yazılı mı görüntülü mü olacağı ise bilinmiyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, görüşmeye ilişkin dün sabah yaptığı açıklamada "Görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini defaatle buradan ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını DEM Parti olarak tekrar belirtmiş olalım" demişti.

Beklentilerinin görüntülü mesaj olması yönünde olduğunu ifade eden Doğan, bunu ziyaret sonrası netleşeceğini söylemişti. Abdulah Öcalan'dan silah bırakma mesajı geleceği netleşirken bu çağrının ne kadar etkili olacağı da bir yandan tartışılıyor.

Öcalan'ın çağrısı etkili olur mu?

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun, DW Türkçe'ye değerlendirmesinde ana akım Kürt siyasetinde dört adres bulunduğuna dikkat çekti.

Bunları Kandil, Rojava (Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimi) Avrupa ve DEM Parti olarak sıralayan Coşkun, Öcalan'ın yarım asrı aşkın bir süredir cezaevinde olmasına rağmen yine de PKKve PKK ile ilgili yapılar üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. Öcalan'ın bu yapıda kültleşen bir aktör olduğunu kaydeden Coşkun, "Öcalan'ın yapacağı açıklamaya bu adreslerin çok büyük bir oranda ve çok büyük bir olasılıkla uyacağını söyleyebiliriz. Zaten Öcalan eğer kendisinin yapacağı açıklamaya herhangi bir şekilde itiraz geleceğini bilse böyle bir açıklama yapmaz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç

Bugünkü ziyaret, Öcalan ve DEM Parti temsilcileri arasında yapılacak üçüncü görüşme olma özelliğini taşıyor.

PKK ile yeni çözüm süreci, AKP ile ittifak içerisinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin 2024'ün Ekim ayında Öcalan'a yaptığı çağrının ardından başlamıştı.

Ekim ayının başında TBMM’de DEM Partili yöneticilerle el sıkışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Bahçeli, bunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" sözlerini sarf etmişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, aynı gün, "Anormal bir durum yok. Meclis'te olması gereken bir tabloydu" demişti.

Bundan bir hafta sonra da Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında, "Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin teklifidir" demişti.

22 Ekim'de ise Bahçeli, düşüncelerini somutlaştırarak "Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya, dürüst samimi adımlara, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir" diye konuşmuş ve akıllarda kalan şu sözleri sarf etmişti:

"Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey olmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın."

Bahçeli'nin sözlerine hızlı bir yanıt veren Öcalan ise "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ise söz konusu çıkışı nedeniyle Bahçeli'ye övgü gelmişti. Bahçeli'nin "gerçek milliyetçiliğin ne olduğunu gösterdiğini" belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak" demişti.

"Çağrıyı yapmaya hazırım"

DEM Partililerin iktidar ve muhalefet temsilcilerine yaptıkları ziyaretlerin ardından DEM Parti ile Öcalan arasındaki ilk görüşme, 28 Aralık tarihinde yapılmıştı. Öcalan'ın Bahçeli'nin çağrısını "Türkiye ve iktidar açısından tarihi fırsat, şans" olarak yorumladığını belirten DEM Parti kaynakları, Bu sorununun çözülmesi gerektiğini çok net olarak ifade ediyor. Bu fırsat kaçırılırsa, herkesin kaybedeceğini söylüyor. Aslında Bahçeli ve Öcalan'ın bu anlamda söyledikleri aynı" demişti.

Ziyaretin ardından gönderdiği mesajda "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" diyen Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" diye konuşmuştu.

DEM Parti ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme ise 22 Ocak tarihinde yapılmıştı. Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından "Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir" diyen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz" demişti.

En son 19 Şubat'ta DEM Parti heyeti, Kuzey Irak'ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmüş ve Kürt yönetimine Öcalan'la yaptıkları görüşmelere dair bilgi vermişti.